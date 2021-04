Con Benítez Gavilán de goleador, Central Entrerriano ganó el clásico

Compartir

En un partido que tuvo todos los condimentos, el Rojinegro se adueñó del “derbi” de la ciudad, al vencer como local a la Academia por 83-65, en un encuentro válido por la octava fecha de la fase regular del Torneo Federal de Básquet. El formoseño Carlos Benítez Gavilán fue el goleador del juego con 23 puntos convertidos.

Como era de esperarse el partido comenzó con mucha intensidad y en ese contexto Renzo Olivetti le cometió una dura falta a Jorge Schaaf en defensa, que le costó al hombre de Central la expulsión del juego cuando apenas iban dos minutos, mientras que el jugador de Racing debió ser atendido fuera de la cancha por un corte en el cuero cabelludo producto de ese contacto.

A todo esto, el local comenzó con algunas imprecisiones en ataque y la visita capitalizó con puntos en acciones de contragolpe (4-10).

La fricción dentro de la cancha por la intensidad del juego fue levantando temperatura fuera de la cancha con los allegados de uno y otro equipo que pudieron ingresar al estadio (N de la R: los partidos se juegan sin presencia de público y sólo pueden entrar un grupo reducido de colaboradores de los clubes).

El ambiente se fue caldeando de forma rápida con protestas hacía el arbitraje, aunque lo más insólito y a la vez penoso fueron los entredichos verbales y las acusaciones cruzadas entre el entorno de Central con los de Racing y viceversa, entre ellos dirigentes de ambas instituciones. El altercado no tuvo agresiones físicas pero si discusiones fuertes que obligó al comisionado técnico Sebastián Broggi a parar el partido y expulsar del estadio a todos los allegados que estaban detrás de los bancos de suplentes y la mesa de control.

Después de unos minutos de tensión, el juego se reanudó y Central reaccionó de la mano de sus conductores: Manu Gómez y Cristián Zenclussen le dieron claridad al ataque rojinegro y con acciones individuales le permitieron a su equipo meter un parcial de 9-0 para pasar el frente (13-10) e irse arriba al cierre de los primeros diez minutos 5 puntos arriba.

La rápida baja de Olivetti, sumado a la lesión de Damián Peruchena, acortó la rotación del local que jugó casi todo el encuentro con el plantel diezmado.

Pero Central mostró carácter, solidez y mucha entrega para sostenerse en el marcador. Las ofensivas de Central continuaron en las buenas manos de Zenclussen y Gómez, pero emergieron las buenas laboras de sus dos internos naturales: Carlos Benítez Gavilán y Marcos Jovanovich, el primero en ataque y el segundo en acciones defensivas.

Racing esbozó una reacción y tuvo algunos buenos pasajes en el goleo, con Jorge Chahab al mando, pero el Rojinegro ajustó sobre el final y se fue al descanso largo con una ventaja de dos dígitos.

En el inicio del tercer cuarto, “Kiki” Zenclussen preocupó a todo Central, ya que quedó tendido en una esquina con fuertes muecas de dolor, tras caer mal con su tobillo derecho.

Rápidamente, el capitán rojinegro fue atendido por el cuerpo médico y tuvo que dejar la cancha, sin poder pisar y sin saber si iba a poder volver a jugar. Las malas noticias para Central no dejaban de llegar y la poca rotación comenzaba a ser mella en el rendimiento físico.

Racing, con un plantel largo, aprovechó su momento y con buenos aportes de Franco Lombardi, Chahab y Franco Chiabotto se puso a tres (45-48).

Pero Central sacó a relucir su amor propio y cuando Racing asediaba, Benítez Gavilán se hizo dueño de la pintura, Manu Gómez se cargó las ofensivas al hombro y Sebastián Puebla metió un triple oportuno para que Central se vuelva a despegar en el marcador y llegue al capítulo final nuevamente con ventaja de dos dígitos.

El último cuarto fue un monologo de Central, que no mermó la intensidad defensiva, provocó errores en su rival y se lució en ataque, con un Manuel Gómez en modo crack y un Benítez Gavilán como su gran ladero, además de buenos aportes de Alejo Díaz y Marcos Jovanovich, que quizás no lucieron pero fueron importantes en el partido sobresaliente que desplegó el conjunto de Mariano Panizza.

Central Entrerriano le puso un freno al Racing de René Richard, que venía invicto en tres presentaciones, y estiró su excelente andar en la fase regular, con ocho victorias en igual cantidad de presentaciones.

Síntesis

Central: M. Gómez 19, C. Zenclussen 21, S. Puebla 5, R. Olivetti 0, C. Benítez Gavilán 23 (fi), M. Jovanovich 8, M. Lado 3, A. Díaz 4. Entrenador: M. Panizza.

Racing: J. Chahab 15, F. Lombardi 9, F. Chiabotto 11, J. Schaaf 2, M. Novello 11(fi), J. Frontera 0, M. Mazzini 3, A. Pascual 6, L. Ecker 4, V. Beracochea 4. Entrenador: René Richard.

Parciales: 18-13, 40-27, 62-48. Árbitros: D. Bernachi – P. Carrizo. Estadio: J. M. Bértora.

