Con caravanas y “juntadas”, frentes electorales cerraron sus campañas

Antes de que empiece a regir la veda, los diferentes frentes electorales de Formosa que competirán este domingo en el marco de las PASO realizaron sus respectivos cierres de campaña con caravanas multitudinarias y juntadas en el microcentro.

Frente de Todos

Los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri, María Elena García, Adrián Areco y Cristina Mirassou, realizaron una caravana provincial, como cierre de campaña, que se hizo en simultáneo en varias localidades de la provincia, y en la Ciudad Capital comenzó frente al Parque Industrial y finalizó con un acto frente al monumento a Perón, en la plaza San Martín.

Previo a la veda electoral, Fernández Patri, afirmó que junto con sus compañeros de lista, representan un modelo que apostó por la vida y el amor al pueblo formoseño. “Unidos, vacunando a toda la sociedad formoseña y con la economía en marcha. Los tres ejes de nuestra campaña que fuimos llevando adelante desde antes de esta contienda electoral, y así lo interpretaron los formoseños y formoseñas. Agradecidos por la campaña de vacunación y con una gran esperanza por la reactivación de la economía que ya se está viendo”, aseveró.

Asimismo, el dirigente agradeció el recibimiento y la gratitud del pueblo formoseño en los distintos barrios y lugares que visitaron y se comprometió a seguir apoyando en el Congreso de la Nación leyes que amplíen derechos y dignifiquen a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías y defiendan un modelo de país y de provincia donde prime la producción nacional y no la especulación financiera.

“Estamos con vos”

Por su parte, los precandidatos del frente “Estamos con Vos”, encabezados por Gabriela Neme y Luis Bigatti llevaron adelante una gran caravana de motocicletas, autos y camionetas que recorrieron los distintos circuitos de la ciudad capital.

La movida llamaba a los vecinos a sumarse por sus familias, trabajo, justicia y libertad. “Esta es una caravana por la democracia, para terminar con la reelección indefinida, para que nuestros jóvenes dejen de emigrar, para que las familias tengan una vivienda digna. Estuvimos siempre y hoy también estamos con vos, somos tu voz”, rezaba la invitación.

Asimismo, Neme fue muy crítica con el Gobierno porque “no cuidaron nuestra salud, no hicieron lo suficiente para salvar vidas. Porque tenemos memoria, le decimos basta a este modelo de miedo, hambre, autoritarismo, corrupción, desocupación y represión”.

Vale decir que la caravana de la actual concejal culminó en avenida 25 de Mayo y Belgrano, donde la zona estaba vallada para que no lograran llegar hasta el frente de Casa de Gobierno.

“Juntos por Formosa Libre”

En cuanto al frente de “Juntos por Formosa Libre” cerró su campaña con una “juntada” en la avenida 25 de Mayo y Eva Perón. En este sentido el precandidato a diputado nacional Fernando Carbajal dijo que no realizaron ninguna caravana ya que “no estamos en condiciones de malgastar combustible” y que por ello decidieron juntarse a dialogar con los ciudadanos y mirar el partido de Argentina- Bolivia.

“Creo que no estamos en condiciones de realizar grandes actos ni de malgastar combustible haciendo caravanas; por eso decidimos juntarnos con los ciudadanos en la esquina de 25 de Mayo y Eva Perón donde pusimos una pantalla para ver el partido de Argentina- Bolivia y escuchamos música”, asintió.

Aclaró además que estar al aire es el modo más adecuado de “ponerle un broche a este trabajo” ya que “lo importante no es el cierre sino el trabajo que hemos realizado durante la campaña estando en contacto con los ciudadanos, escuchándolos y aprovechando la amabilidad de los medios de comunicación que nos permitieron hacer llegar nuestro mensaje”.

Gildo Insfrán acompañó

al Presidente en el cierre

nacional del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerraron la campaña electoral del Frente de Todos (FdT).

El gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán participó del acto realizado en Tecnópolis, predio de la localidad bonaerense Villa Martelli, en el partido de Vicente López.

Junto a Axel Kicillof gobernador de Buenos Aires, Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y de manera virtual, Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner.

En el escenario también estuvieron los precandidatos a diputados Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz, y también asistieron sus compañeros de fórmula, Gisela Marziotta y Daniel Gollán, además de precandidatos nacionales de todo el pais.

