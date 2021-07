Barrios de Pie volvió a marchar para reclamar el ingreso de mercaderías

Compartir

Barrios de Pie llevó adelante ayer a la mañana una nueva manifestación para reclamar que la Provincia deje ingresar al camión que envía Nación con mercadería para los comedores; se trató de la tercera movilización por esta cuestión, que además coincidió con una jornada nacional donde varios movimientos sociales marcharon hasta el Ministerio de Desarrollo de la Nación para pedir que el salario aumente por encima de la inflación.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Beatriz Galeano, dirigente de la organización social, dijo que “esos alimentos no llegan porque la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es que la provincia no autoriza y son ellos los que van a decidir cuándo y cómo la van a distribuir”.

“No entendemos por qué sucede esto, más aún en una situación pandémica donde la pobreza se agudiza y justamente cuesta cargar la olla. Nosotros presentamos una nota en Casa de Gobierno y como no tuvimos ninguna respuesta decidimos salir para preguntar al Gobernador qué está pasando”, continuó.

Seguidamente agregó que “nos enteramos por nuestros vecinos que ellos reciben bien la mercadería, eso quiere decir que nos están discriminando”.

“Estamos recibiendo 1500 personas y siguen viniendo más personas”, aseveró finalmente Galeano.

