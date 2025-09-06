Con corte de cinta y gran marco de público, quedó inaugurada la séptima edición de «A Toda Costa» en Formosa

Con el tradicional corte de cinta realizado en el Paseo Ferroviario, el intendente Jorge Jofré dejó oficialmente inaugurada este viernes la séptima edición del mega evento “A Toda Costa”, organizado por la Municipalidad de Formosa. La apertura reunió a autoridades, invitados especiales, vecinos y visitantes que se acercaron para disfrutar del acontecimiento gastronómico, deportivo y cultural que ya se consolidó como una de las fiestas más importantes de la región.

El acto contó con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Rubén Darío Di Martino; los candidatos a diputados nacionales Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis; la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo; el subsecretario de Deportes, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero; además de concejales, funcionarios municipales y referentes de instituciones locales.

Una fiesta con impacto

económico y social

Durante la ceremonia, Jofré subrayó la importancia de este encuentro para la ciudad y agradeció el acompañamiento de los distintos sectores:

“Se trata de una fiesta muy importante que va a movilizar la economía de la ciudad, por lo que quiero expresar mi agradecimiento al sector privado, porque sin su aporte hubiera sido difícil llevar adelante el evento”, manifestó el jefe comunal.

El intendente también destacó que Formosa fue recientemente reconocida con el sello de calidad turística otorgado por Nación, un aval que abre la puerta para posicionar a la capital dentro del circuito turístico nacional.

“Eso a nosotros nos llena de orgullo porque nos hallamos dentro de una micro región con un camino muy importante que recorrer, con amplia variedad de paisajes y tradiciones que se complementa con el de otras provincias”, agregó.

Un fin de semana

a orillas del río

La séptima edición de “A Toda Costa” quedó oficialmente en marcha y se extenderá hasta el próximo domingo inclusive, ofreciendo una variada agenda de propuestas que incluyen gastronomía, deportes, cultura, shows en vivo y actividades recreativas para toda la familia.

Con el Paseo Ferroviario como epicentro y el río como escenario natural, la celebración se presenta como una alternativa diferente para disfrutar del fin de semana largo, revalorizando los espacios públicos y generando un punto de encuentro para los formoseños y quienes llegan desde otras localidades.

Desde la Municipalidad se reiteró la invitación a toda la comunidad a ser parte de este evento que ya se instaló en el corazón de los vecinos y se convirtió en una marca registrada de la ciudad de Formosa.