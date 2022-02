Con Cristina Kirchner presente, la primera sesión del año del Senado duró 11 minutos

Compartir

Linkedin Print

En una sesión exprés, el Senado de la Nación se reunió ayer para realizar la elección de las autoridades de la Cámara Alta. Pasados 10 minutos de las 12 y con la presencia de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó la sesión en la que se definió los días y horas en la que sesionará de manera ordinaria la Cámara Alta, asumió un senador y se ratificó a buena parte de las autoridades de la Cámara.

Luego de izar la bandera y cantar el Himno Nacional, la vicepresidenta le tomó juramento a José María Torello que asume como senador por el PRO en lugar de Esteban Bullrich quien dejó su banca para combatir contra la esclerosis lateral amiotrófica que lo aqueja.

Acto seguido, se le cedió la palabra a José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos que hoy es la primera minoría, para que proponga los días y la hora en que se realizarán las sesiones. Luego de preguntarle a la titular de la Cámara Alta si había “amanecido bien”, el senador formoseño propuso que los encuentros en el recinto para las sesiones ordinarias se realicen los días miércoles y jueves a las 14 horas, lo que fue acompañado por el resto del plenario.

Con los días de sesión aprobados se dispuso a que se propusieran a las autoridades de la Cámara, El Frente de Todos pidió ratificar como presidenta provisional a la oficialista santiagueña Claudia Abdala de Zamora y como vicepresidente primero a Maurice Closs.

Por la oposición el encargado de proponer a las autoridades fue el senador Alfredo Cornejo, presidente del interbloque Juntos por el Cambio, quien propuso a Carolina Losada como vicepresidenta en lugar de Martín Lousteau y como vicepresidencia segunda se pidió la continuidad de la macrista porteña Guadalupe Tagliaferri.

También fueron ratificados María Luz Alonso como secretaria administrativa; Marcelo Fuentes, secretario parlamentario; Mariano Cabral, prosecretario administrativo; Juan Pedro Tunessi, prosecretario parlamentario; y Diego Bermúdez Bringue, prosecretario de Coordinación Operativa.

La reunión, que once minutos más tarde culminaba, no forma parte de las sesiones extraordinarias sino que es lo que establece el artículo 1 del Reglamento del Senado, y se realizó luego de que la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, firmara el decreto presidencial parlamentario 3/22 para convocar a los legisladores al recinto.

En paralelo, los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio siguen negociando la presidencia de las diferentes comisiones. Aunque aún no está resulto, se estima que el oficialismo presidirá 17 comisiones, Juntos por el Cambio 7 y habrá tres para los senadores por afuera de los bloques.

En ese esquema, el oficialismo mantiene las denominadas de “gobernabilidad”, como Presupuesto, y las “políticas”, como las que se refiere a los pliegos de los jueces, ascensos de militares y aprobación de DNU.

Compartir

Linkedin Print