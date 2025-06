Con Cristina presa, Javier Milei sale a la cancha para empujar la campaña en la provincia de Buenos Aires

El calendario electoral en la Provincia manda y ordena. Al peronismo, que ya puso primera para implementar una mesa que garantice la unidad y una estrategia común y también al Gobierno que ve como por primera vez en 19 meses Javier Milei quedó relegado para o bien o mal en la conversación digital y mediática, con menos menciones que la ex mandataria.

El Presidente pisará por primera vez la capital bonaerense desde su asunción en diciembre de 2023. En un año y medio no visitó tampoco ninguna localidad del conurbano bonaerense, donde busca desterrar al kirchnerismo.

Este jueves en La Plata se realizará el congreso partidario de LLA en la Provincia. Asistirá el jefe de Estado, su hermana, el gabinete y las principales cartas electorales de LLA en una primera jugada para -como ya hizo en CABA- nacionalizar la campaña y la elección.

Además de José Luis Espert, ungido candidato por el Presidente (a pesar de la resistencia interna), estarán los tres nombres que se anotan para competir en la tercera sección, donde el peronismo le busca reemplazante en la boleta a Cristina Kirchner mientras Máximo se prueba el traje de candidato. En el oficialismo no creen que el número de votantes del peronismo varíe demasiado.

En ese lote compiten el presidente del partido Sebastián Pareja, que también empuja las chances de sus subalterna Miriam Nyveiro y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, un dirigente que responde al armado de Santiago Caputo que quiere pasar de la esfera digital a la territorial.

El avance del asesor preferido del Presidente se cobró más víctimas en el armado de Pareja en el PAMI. El dirigente libertario y los primos Martín y Lule Menem usan -al igual que el resto de la política- las delegaciones de la obra social de jubilados y de ANSES para sostener su armado territorial y premiar a algunos de sus aliados.

Luego de las bajas con denuncias cruzadas en Junín y en Mercedes, esta semana hubo cambios en las dependencias de Hurlingham y de La Matanza. Esta vez no solo entraron dirigentes que responden a los intereses de Caputo; sino más bien de Cristian Ritondo, el presidente del PRO bonaerense.

Pareja volverá a mantener una reunión con Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro este martes para terminar de sellar la alianza partidaria. El diputado del PRO trabó una amistad con Caputo que trasciende la política. Cerca del armador libertario minimizan los cambios. “Son correcciones”, precisan.

En el macrismo y en LLA aseguran que en el Gobierno se convencieron que para organismos y en las listas necesitan mejores cuadros. «(Juliana) Santillán es una de nuestras mejores voceras», consigna con resignación un libertario de fuste sobre la marplatense que dijo que una familia necesitaba $360 mil para no ser pobre.

Ritondo recibirá este lunes en la sede del PRO en San Telmo a los 13 intendentes bonaerenses del macrismo. Entre los ejecutivos municipales más cercanos a Jorge Macri prima la preocupación por la falta de diálogo que muestran los libertarios en sus distritos. En ese lote sobresalen Soledad Martínez (Vicente López) y Pablo Petrecca (Junín). Ritondo se reunió con Martínez el jueves para empezar a cerrar filas.

Algunos alcaldes amarillos amenazan con revitalizar una suerte de JxC con dirigentes de la UCR y partidos vecinales. Los libertarios advierten que corren el riesgo de quedar terceros en sus distritos y de comprometer sus números en sus respectivos concejos deliberantes. Precisamente, lo que le pasó al PRO en la Ciudad el 18 de mayo. El agravante lo describe un macrista que camina el conurbano. «Un intendente en minoría queda a tiro de la destitución», grafica.

A Santilli, que quería esquivar una candidatura en la primera sección como senador, lo mandaron a medir. Ahora buscarán convencerlo de que cambie de opinión.

Ritondo hace equilibrio. El viernes de la semana pasada en el Consejo nacional del partido amarillo defendió la alianza con LLA. Mauricio Macri, que encabezó esa reunión, dio libertad de acción y pidió “dignidad”.

Seis días después tuvo que tolerar que Milei dijera en una entrevista con LN+ que el gobierno del PRO había interferido en la Justicia.

Más allá de los dardos dialécticos, en el Gobierno procuran no irritar definitivamente al PRO. Patricia Bullrich rechazó la idea de una diputada de su escudería que le sugirió terminar de partir el bloque amarillo en el Congreso. Los vetos del Presidente penden de un hilo. Nueve legisladores macristas se abstuvieron y no rechazaron el aumento de jubilaciones y de la emergencia en discapacidad.

Mientras la interna en el mundo libertario se juega en ANSES y PAMI, hubo un gesto de distensión la semana pasada, cuando Lilia Lemoine -que suele hablar por Karina Milei- se sumó a un acto de las Fuerzas del Cielo, el armado referenciado en Caputo, en Bahía Blanca. Allí estuvo además de Sotelo, entre otros, Agustín Romo, presidente de bloque libertario en la legislatura y sin participación en la mesa política de LLA en la Provincia. A la diputada y maquilladora presidencial le regalaron un prendedor de la agrupación que lució con orgullo.

Todos ellos coincidirán en el congreso partidario en la capital bonaerense. Además de un discurso en clave electoral del Presidente habrá mesas de trabajo para desarrollar propuestas legislativas que sirvan a la campaña.

El ejercicio tendrá como base e insumo el relevamiento que los libertarios realizaron con más de 20 mil encuestados. En rigor, no dicen nada muy diferente a lo que sugiere cualquier sondeo de opinión.

Los números preliminares que difundieron desde LLA arrojaron que el 70 por ciento señala la inseguridad como su principal preocupación. El 37 cree que la salud pública funciona mal mientras que el 52,9 no ve oportunidades laborales reales y el 52,1% cree que tener una vivienda propia es un sueño imposible. El 88,5% considera que paga impuestos muy altos para servicios que no funcionan.

El Presidente busca recuperar la centralidad luego de haber sido relegado por primera vez desde su asunción en el podio de las menciones en redes sociales. Cristina Kirchner lo superó en un 150 por ciento, según el relevamiento de la consultora Ad Hoc. Otro estudio de Monitor Digital enseña que por segunda semana consecutiva, el Presidente continuó cayendo en el interés digital de los argentinos, bajando al tercer lugar. En la Rosada no están acostumbrados a trabajar con esas variables y apuestan a que la dinámica electoral y del peronismo bajará la espuma cristinista.

Los satélites del triángulo de hierro consignan que el encarcelamiento de la ex presidenta hizo subir la imagen de Milei. En Balcarce 50 respiraron aliviados por la prisión domiciliaria, puesto que la incertidumbre generaba riesgos en la calle y potencial conflicto para el Gobierno. «Lo demás no preocupa en absoluto», señalan