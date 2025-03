Con críticas a sus excompañeros, Furia contó por qué abandonó Gran Hermano

El miércoles por la noche, Juliana Furia Scaglione abandonó de manera intempestiva la casa de Gran Hermano (Telefe) luego de algunas semanas dentro del reality. Cabe recordar que había ingresado gracias a la votación del público, pero a causa del estado actual de juego dentro del programa decidió, en común acuerdo con la producción, dejar de ser parte.

Antes de salir por la puerta giratoria, la doble de riesgo dio las razones que la llevaron a esta decisión. Un rato más tarde, por medio de sus historias de Instagram, profundizó en los motivos. “Es una locura, estoy con mi energía. Me encanta que de todo lo que digo, lo que hago hacen show, me rio mucho”, comenzó diciendo en una serie de historias, con el estilo que la caracteriza. “Recuerden siempre que esto es un gran show”, agregó al pie del video.

“No solamente creo que soy mágica, que soy hermosa, valiente, poderosa, increíble en miles de aspectos, pero fue muy bueno que hayan entendido cada palabra que dije y habló de mi fandom, de la gente que me sigue. Gracias por el apoyo porque sé que costó un montón desde que entré y verme ahí“, fue el mensaje que le dejó a las personas que hicieron posible con su voto que ingrese a la casa más famosa.

En la siguiente storie dijo: “Es tan hermoso el amor que me tienen, el cariño y el afecto. En mi edición y la anterior traspasó la pantalla y la gente tiene un sentimiento. Es como dijo Grande, uno deja una huella”, expresó. Y como era de esperar, contó qué sintió dentro de la casa y analizó el juego que se está llevando a cabo.

“Dentro de la casa hay niveles muy bajos de juego y otros instrumentos. Leí la casa y entendí muchas cosas que hacen a mi salida. Traté de generar el efecto sin meterme en los asuntos. Es probable que muchos ahora entiendan como moverse dentro y empezar a realizarlo”; detalló en el pie del video y luego hizo la explicación en primera persona.

“Lo que hice fue dejar un efecto, que tal vez provoqué en la otra edición y que empezó a explotar ahora. Es un estado que está en ebullición y de repente, pum”, amplió. Por otro lado, aseguró que dejó una enseñanza en los participantes que quedaron dentro de Gran Hermano.

“Les enseñé un montón de cosas para jugar, hay gente que no sabe que no tiene que decir los nombres tan alto y muchas más cosas. En la casa por dos semanas dejé un efecto y eso va a empezar a explotar en cualquier momento. Quiero que entiendan que estoy bien, estoy feliz, estoy óptima y eso es todo. Si quieren pueden llamarlo ´efecto Furia´“, cerró.

Un lugar vacante

Minutos después de su salida, Santiago del Moro, el conductor del programa, anunció que ya tiene el reemplazo pensado, que ingresará en los próximos días.

El Golden Ticket, un mecanismo que permite a la producción reincorporar a un exjugador al certamen, ya tuvo un papel determinante en esta edición. Fue gracias a este recurso que Claudio y Furia reingresaron en etapas anteriores del programa. Ahora, este instrumento se activará nuevamente tras la inminente baja voluntaria de la participante más famosa del último reality.

De acuerdo a las reglas, hay dos caminos posibles para este nuevo ingreso. La primera opción sería el reingreso de Rosina, quien fue la segunda más votada en la instancia en que Furia regresó por voto popular. La otra posibilidad es abrir una nueva votación positiva, donde el público elige a quién quiere ver de nuevo en competencia.