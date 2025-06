Con cuatro bajas la Selección juega ante Chile

El DT campeón del mundo contará con el regreso de Messi, pero tiene más ausencias que nunca para armar el mediocampo que jugará en Santiago.

Una victoria llama a otra victoria, solía decir Carlos Bianchi. Y para esta Selección, desde hace un largo tiempo, es una fórmula del éxito que se repite y que, incluso, se disfruta. Pero esta vez, la vieja receta del Virrey mutó en otra especie dominó: una baja llama a otra baja. Creer o reventar, de repente, a Lionel Scaloni se le detonó el mediocampo. Porque las ausencias se fueron sumando así, una detrás de otra, sin parar. Y entonces, el DT deberá afrontar el partido de este jueves ante Chile con cuatro bajas claves en esa zona neurálgica de cualquier equipo. Y mucho más, en el actual campeón del mundo.

A los suspendidos Leandro Paredes y Enzo Fernández (más Nico Otamendi en el fondo), se le sumó la lesión que sacó de la lista a Alexis Mac Allister. Es decir, tres de los puntos cardinales del mediocampo, están out, afuera. Y como si fuera poco, se sumó que Giovani Lo Celso llegó tocado desde el Betis tras la final de la Conference League. Titular en algún momento, el rosarino hubiera tenido en esta ocasión la chance de volver a meterse en el 11 después de un largo tiempo (desde el encuentro con Venezuela, en octubre del 2024), pero en principio se perderá este choque en Santiago, ya que este martes volvió a entrenarse diferenciado.

Pero hubo más: porque en el transcurso de estas horas se conoció otra baja que el cuerpo técnico de la Selección ya conocía pero que no se había hecho pública. ¿De quién se trata? De Nico González. Si bien el jugador de la Juve es más un hombre de ataque, por lo general con su enorme recorrido y despliegue puede hacer toda la banda. De hecho, con Scaloni jugó hasta de lateral izquierdo justamente por Eliminatorias (contra Paraguay, camino a Qatar 2022). Pues entonces, podría haber sido una rueda de auxilio para jugar por la izquierda ante un mediocampo herido como el que Argentina presentará en Santiago. Sin embargo, recibió dos fechas de suspensión por su roja contra Uruguay y tampoco podrá estar ante Chile (recién podría volver ante Colombia).

Una práctica sin

un 11, pero con señales

Pues bien, en la práctica de este martes por la tarde, Scaloni empezó a dar señales de cómo empezará a armar un rompecabezas que hacía mucho no tenía tantas piezas faltantes. De hecho, el único que quedó en pie para el duelo caliente en Santiago fue Rodrigo De Paul, que ante Chile será titular, referente, caudillo, emblema, amo y señor del mediocampo. Es decir, sí o sí deberá asumir un rol todavía más importante del que tiene habitualmente.

¿Y entonces? Si bien no paró un 11 formal, el DT hizo un trabajo táctico en el que empiezan a asomar los reemplazantes del mediocampo de la gloria eterna. En ese sentido, los candidatos a meterse en esa zona son Giuliano Simeone para hacer la banda derecha, Exequiel Palacios para acompañar a De Paul por el centro (quizás con el jugador del Aleti más posicional) y Thiago Almada partiendo desde la izquierda, para acompañar a Lionel Messi (en su regreso a la Selección tras seis meses) y a Julián Álvarez.

En principio, esos nombres le darían forma a un mediocampo lógico, más made in Scaloni, quien de todas maneras tiene opciones para retocar y meter mano. Incluso, para sorprender. Una alternativa potable es que, en lugar de Thiago Almada, el creador de la Scaloneta apueste por Nico Paz, un jugador que le encanta al cuerpo técnico de la Selección y con el que Lionel DT tuvo una charla antes de la práctica de este martes en Ezeiza. ¿Acaso una señal? La contra es que suma pocos minutos con la celeste y blanca y, en contrapartida, Almada viene de ser titular contra Uruguay (marcó el gol de la victoria) y Brasil, en la anterior doble fecha.

¿Y en defensa?

La otra baja que Scaloni deberá cubrir está en el fondo. Y es la de Nico Otamendi, también suspendido por amarillas, que recién este martes se sumó a los entrenamientos en el predio de la Selección. Pues bien, para esa función el DT tiene varias opciones, pero en principio el que sumaría más chances es Leo Balerdi, el ex Boca, que tiene una muy buena consideración en el cuerpo técnico. ¿La otra opción para el puesto? Facundo Medina.