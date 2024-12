Con diferentes actividades, desde el área de salud conmemoran el Día Mundial del SIDA

Formosa adhiere a la fecha a través de distintas actividades que desarrollarán los centros de salud y hospitales, y el Programa Provincial de ITS-VIH/SIDA y Hepatitis Virales.

Con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra cada 1° de diciembre desde 1988, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano llevará adelante durante estos días, distintas actividades orientadas a la prevención y concientización de esta enfermedad.

Cada año, en esta fecha, personas de todo el mundo se unen para apoyar a quienes viven con el VIH y recordar a las que fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con la enfermedad.

En el 2024 el lema es “Sigamos el camino de los derechos” y hace un llamado a proteger la salud a través de la protección de los derechos humanos.

“La lucha contra el SIDA se lleva a cabo a lo largo de todo el año. Pero esta fecha sirve para recordar y para que la gente no se olvide que este flagelo que es el VIH que causa muchas muertes en el mundo, aunque cada vez menos, si comparamos con años anteriores cuando el 100% fallecía”, sostuvo el Jefe del Programa Provincial de ITS-VIH/SIDA y Hepatitis Virales, el médico infectólogo Julián Bibolini.

Refirió que hoy en día, a pesar de que ocurre todavía, no es común encontrar a personas que fallezcan por VIH “es bueno tener presente que también es una pandemia porque llegó, afectó a muchas personas a nivel mundial, nunca más se fue y sigue estando presente”.

Hizo notar al respecto que hoy en día gracias a los tratamientos que se pueden ofrecer “es una enfermedad crónica y los pacientes pueden tener una vida absolutamente normal, siempre y cuando cumplan correctamente con el tratamiento”.

Reiteró que el diagnóstico temprano es fundamental para que el tratamiento sea también oportuno y efectivo “a fin de evitar complicaciones, secuelas, la internación y lo que puede ser peor aún, que es la muerte”.

Para eso debe hacerse el estudio correspondiente “que se ofrece de forma gratuita en los centros de salud y hospitales de la provincia” y teniendo en cuenta que hasta el momento “todavía no hay una cura ni vacunas para su prevención, por lo tanto, lo que podemos hacer es la promoción para la prevención a través del uso del preservativo y la concientización”.

Política Nacional

de recortes

Seguidamente, Bibolini resaltó que desde el Gobierno nacional se vienen haciendo recortes de distintos insumos y prestaciones. “Ante esa situación el Gobierno de la provincia tuvo la iniciativa de suplantar eso y hoy dispone de estudios gratuitos para la población y lo mismo ocurre con la entrega gratuita de preservativos, que son insumos fundamentales para la prevención, de los cuales la provincia se está haciendo cargo”.

Indicó que, si la política sanitaria que se implementa desde Nación continua de la misma forma “podrían seguir los recortes” y aunque en este momento siguen, por ejemplo, proveyendo los medicamentos para los tratamientos de las personas con VIH “de ser necesario, si los recortes son mayores, la provincia tiene contemplado cubrir esa necesidad para subsanar esa situación y los pacientes van a seguir con sus tratamientos cubiertos”.

Actividades

Más adelante, el especialista en infectología mencionó que durante esta semana se hicieron charlas informativas dirigidas a estudiantes secundarios y de nivel primario para hablar sobre la promoción y prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual, las denominadas ETS.

“Programamos iniciar las actividades con esos encuentros que se hicieron en días previos al Día Mundial del SIDA. Y el lunes, 2 de diciembre, en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, a partir de las 8 horas, estaremos desarrollando una capacitación destinada al personal de salud, donde estaremos hablando de VIH en la atención primaria de la salud”, expuso.

Para cerrar, dio a conocer que los centros de salud y hospitales de la provincia organizarán distintas actividades para los pacientes, para la comunidad y para el personal de salud, con las que se sumarán a la conmemoración de la fecha.