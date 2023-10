Con diversas actividades, los hospitales del interior se suman al mes de lucha contra el cáncer de mama

Para dar marco a las actividades llevadas adelante para conmemorar el “mes rosa” de lucha contra el cáncer de mamas, el Hospital de General Belgrano, llevó adelante una charla de concientización en las instalaciones de La Casa de la Solidaridad ubicada en esa localidad.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la directora del hospital, doctora Vanessa Rivero, y de la licenciada en enfermería Amelia Rojas, quienes explicaron de qué se trata el cáncer de mamas, los factores de riesgo para su desarrollo, la importancia de los controles y estudios y a frente a qué síntomas se debe estar alerta para hacer la consulta médica inmediata.

Entre los presentes, estuvieron vecinos de esa localidad, representantes de la delegación zonal, del Ministerio de Cultura y Educación, referentes de la Municipalidad local y del Honorable Concejo Deliberante, personal de salud y responsables del juzgado local.

La doctora Rivero agradeció al Gobierno de la Provincia y al Ministerio de Desarrollo Humano “por apoyar y por alentar a este tipo de actividades, que nos permite cada año, en el mes de octubre, acentuar la concientización que hacemos todo el año sobre el cáncer de mama y, sobre todo, sobre el rol clave que tiene la detección temprana para aumentar las posibilidades de curación y sobre vida”.

Respecto a eso, indicó que durante la charla se recordó a los presentes que el cáncer de mamas es el carcinoma más frecuente y es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la primera causa de muerte en mujeres en todo el mundo.

Además, señaló que en Argentina, en particular, se diagnostican más de 20.000 casos nuevos y fallecen cerca de 6.000 mujeres por año, a causa de esta enfermedad.

“Por eso” dijo, los controles y la detección temprana “resultan fundamentales, porque si es detectado en sus fases más iniciales, tiene una alta probabilidad de curación y a su vez, de que los tratamientos que se apliquen a la paciente sean menos invasivos”.

Con relación a los controles, las profesionales hicieron hincapié en el autoexamen mamario “para eso, explicamos los pasos que deben seguirse para que esa autoexploración de la mama sea efectiva y presentamos cuáles son los síntomas a los que se debe prestar especial atención para hacer la consulta médica inmediata, como por ejemplo: cambios en la forma y el color de los pechos, salida de líquido de los pezones, dolor y ardor, entre otros”.

Más adelante, mencionó que, a la vez, se puso énfasis en el estudio de mamografía, sobre el cual, se reiteró que “es gratuito y está disponible desde la salud pública”, debe repetirse “anualmente” y deben hacerlo las mujeres “a partir de los 40 años, también aquellas que, si bien, no alcanzaron todavía esa edad, pero tienen antecedentes familiares de cáncer de mamas y las que presentan algunos de los síntomas nombrados”.

La funcionaria invitó a las presentes y a todas las vecinas de esa localidad que reúnan los requisitos para realizarse la mamografía, a que concurran al hospital a solicitar su turno.

“Es algo muy necesario para que puedan cumplir con su control, sobre todo teniendo en cuenta que es gratuito, no es necesario gastar nada y los beneficios son muchos, porque la mamografía tiene la capacidad de detectar los tumores o lesiones en las mamas cuando son todavía muy pequeñitos y no se pueden ver por medio de otro método diagnóstico”.

Acerca de eso, aclaró que, si bien, el hospital no cuenta aún con un mamógrafo, desde allí “le gestionamos los turnos a nuestras pacientes para que puedan hacerlo en el Hospital de Laguna Blanca, que es nuestro hospital distrital de referencia”.