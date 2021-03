Con diversos reclamos, ayer se manifestaron movimientos sociales

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, en la Plaza San Martín se concentraron distintos movimientos sociales para marchar en el marco de una jornada nacional de protesta contra el ajuste. Estuvieron presentes Libres del Sur, Barrios de Pie, Mumalá Formosa y Jóvenes de Pie. Con carteles que indicaban sus pedidos como trabajo y asistencia a comedores, se movilizaron por la zona céntrica de la ciudad.

En ese marco Antonio Nievas, de Libres del Sur, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que “venimos hace un tiempo con un problema bastante complicado que tiene que ver con la mercadería, hace un par de meses largos que no nos vienen entregando y se viene planteando esta situación que nos alerta de que otras organizaciones sociales afines al gobierno reciben normalmente la mercadería y con nosotros no está pasando esto. Eso nos llama la atención por eso demandamos que sea pareja la cosa”.

Asimismo aseguró que “nosotros tenemos una demanda mucho más grande ahora que la que veníamos teniendo y no podemos afrontar esa demanda, tenemos un promedio de 100 merenderos, comedores y hoy la demanda en distintos lugares es mayor, esto nos preocupa porque quiere decir que hay mayor demanda de alimentos y un problema, hay hambre, tenemos niños en situación grave de desnutrición y madres que no tienen la alimentación necesaria”.

“Quedó visible con el tema del IFE que muchísima gente no solo necesita un ingreso sino que no tiene condiciones de trabajo, muchos de ellos han dejado de alquilar y han ido a vivir a lugares inhóspitos, a la vera de la ciudad y están en condiciones infrahumana, están de manera precaria, hay situaciones graves, estuvimos días pasados en un asentamiento de 50 familias donde hay chicos, no tienen agua acá en plena ciudad, por eso estamos tratando de transmitir esto al gobierno y que se haga eco de todos los problemas, que lo hagan sin clientelismo”, solicitó Nievas.

Recordó además que hace un tiempo “hicimos una presentación y un pedido de audiencia pero hasta ahora no se nos respondió, estamos esperando eso, que se nos dé esa respuesta o la posibilidad de tener una audiencia con el Gobernador para hacer un abordaje de toda la situación social que existe en la provincia porque hoy los que están en riesgo en una situación como esta son los más vulnerables y los sectores más postergados de la sociedad”, explicó.

“Lo que hemos visto hasta ahora es de una gravedad preocupante que tiene que ver con la alimentación, con el tema de la falta de ingreso de las personas, con una discriminación muy grande desde las políticas que tienen que ver con parte del gobierno hacia estos sectores, nosotros quisimos en algún momento hablar de todo esto, pero no hay canales de diálogo que permitan que hagamos un abordaje a esta realidad que está perjudicando al bienestar de nuestra provincia”, finalizó Nievas.

Compartir

Linkedin Print