Con dos tantos de Lautaro Martínez, Inter de Milan goleó 5-0 a Shakhtar y es finalista de la Europa League

Inter de Milán aplastó 5-0 a Shakhtar Donetsk en la semifinal de la Europa League celebrada Düsseldorf y obtuvo el boleto para la gran final del certamen. En la instancia decisiva se verá con el Sevilla de Jülen Lopetegui, que ayer se impuso 2 a 1 ante Manchester United.

El encuentro empezó con el conjunto ucraniano como dominador del balón aprovechando todo el ancho de la cancha, pero sin demasiada profundidad. Mientras que el elenco italiano golpeó en su primer acercamiento al área rival cuando Nicoló Barella recuperó un balón en ofensiva por el sector derecho y lanzó un centro al punto de penal que encontró a Lautaro Martínez. El argentino se anticipó a su marca y con un potente testazo gritó el 1-0.

Con el equipo de Conte en ventaja, el juego se emparejó durante algunos minutos, pero sobre el final Shakhtar logró adueñarse del balón nuevamente y con las asociaciones de Taison, Alan Patrick y Marlos Bonfim generó las jugadas más interesantes, aunque siempre lejos del área rival.

El Inter se cerró con una línea de cinco defensores bien marcada y así evitó cualquier filtración que los ucranianos intentasen. Aunque esta postura provocó que Lautaro y Romelu Lukaku queden lejos del juego y apenas tengan contacto con el balón. Además, los delanteros terminaron realizando un desgaste poco efectivo al perseguir a los defensores rivales en el círculo central.

En el complemento, Shakhtar tuvo su mejor oportunidad cuando Moraes ganó de cabeza en el área chica, pero Handanovic se lució para controlar esa pelota a puro reflejo. Sin embargo, fue la única posibilidad clara en todo el partido.

El Inter no perdonó y de inmediato amplió la ventaja con su arma más letal: los centros. Fue en un tiro de esquina desde el sector derecho el que encontró a Danilo D’Ambrosio en el segundo palo. El italiano saltó más que su marcador y con un fuerte cabezazo a palo cambiado dejó clavado al arquero Pyatov y estableció el 2 a 0.

Con semejante ventaja, aparecieron los espacios y el subcampeón de la Serie A empezó a disfrutar. Lukaku anticipó con un remate en la puerta del área que tapó el guardameta del Shakhtar lo que sucedería minutos después. A los 73 minutos, Lautaro Martínez culminó una gran jugada colectiva y con un disparo esquinado una gritó el segundo en su cuenta personal y el tercero de su equipo.

Si algo le faltaba al argentino para convertirse en la figura del cuadro italiano, era dar una asistencia. Y así fue. El ex Racing armó una gran maniobra individual, se sacó dos hombres de encima y cuando quedó en la línea del área en posición de remate, sorprendió con un toque sutil para asistir a Lukaku, quien definió de zurda al segundo palo y estampó el 4-0.

El belga no se conformó con ese grito, porque cinco minutos más tarde emprendió una corrida fantástica por derecha, se metió en el área y fusiló a Pyatov para sella el 5-0 y despedirse de la cancha con su doblete.

De esta manera, el Inter de Milan llega con confianza para afrontar la gran final de la Europa League ante nada menos que el Sevilla de Jülen Lopetegui, que venció 2-1 al Manchester United. Antonio Conte tendrá entonces la gran posibilidad de conquistar su primer título internacional y el club italiano de gritar campeón europeo por primera vez en 10 años, tras aquel título de Champions League obtenido en 2010 ante el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu.