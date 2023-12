Con el ajuste en agenda, Milei recibirá a los gobernadores por primera vez en una reunión en la Casa Rosada

El ministro Francos definirá con los 24 mandatarios la agenda del encuentro que se concretará el próximo martes. El Gobierno quiere explicar el plan económico y las reformas.

Javier Milei no tuvo contacto con los gobernadores en ejercicio ni con los electos durante la campaña. Y tampoco los recibió después de ganar las elecciones. Siempre reacio a “la rosca”, dejó esa relación, clave para cualquier administración nacional, en manos de Guillermo Francos. Y si bien la decisión de delegar fue recibida con cierto resquemor por parte de los jefes provinciales, todos optaron por guardarse los reclamos. No querían enturbiar los canales de comunicación desde el vamos. Sin embargo, con el paso de los días después de la toma de mando, los caciques y los nuevos mandatarios dejaron saber al gobierno nacional, por lo bajo, que la paciencia empezaba a agotarse. Y hoy, Francos empezó a organizar un encuentro de la liga, de la cual probablemente participe con el Presidente, en la Casa Rosada.

Ya invitaron a los líderes de las 24 jurisdicciones, sin distinción de color político, y varios ya confirmaron asistencia. Fuentes oficiales confirmaron que los gobernadores serán recibidos, como mínimo, por el ministro del Interior, aunque no está claro el horario ni el salón (en la gestión de Eduardo de Pedro, se hacía en Escudos). Llamativamente, hoy a las 18, Francos los convocó a todos a una reunión por videoconferencia para acordar el temario de antemano.

En varios de los Ejecutivos locales aún no saben si estará el Presidente, y esperan que así sea. Pero otros dijeron que se les informó que sí. Desde la Presidencia, donde adoptaron un perfil muy hermético desde el primer día de gobierno, aún no confirmaron oficialmente su presencia. Pero en declaraciones off the record, desde la cúpula libertaria deslizaron que lo más probable es que encabece el encuentro. “Esto se está armando para que tengan acceso directo al Presidente”, explicaron.

La charla, a agenda abierta, fue pensada para establecer un canal de diálogo y un espacio donde los gobernadores puedan expresar sus reparos, dudas, y reclamos en general. La lista de temas que podrían incluirse es amplia en el inicio de la administración libertaria y hay inquietud sobre el futuro de la coparticipación; al recorte y el traspaso del manejo de los codiciados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de la órbita de Interior a Economía; el impuesto a las Ganancias; el pago de sueldos y de bonos de fin de año; el freno a la obra pública; los fondos para las cajas jubilatorias; los apoyos legislativos para la ley que está por enviar Milei al Congreso con reformas económicas y políticas, entre otras.

Francos y Llaryora en el Ministerio del Interior ayer por la tarde (Ministerio del Interior)

En Gobierno dijeron que el objetivo principal será explicar y responder dudas específicamente sobre el plan económico que anunció el ministro Luis “Toto” Caputo y sobre los programas que se vienen. Y circulaba el rumor de que podría estar presente el propio titular de Hacienda para despejar dudas, aunque en Economía no corroboraron la versión.

La convocatoria es una señal de apertura política inicial de parte del Gobierno, que viene avisando a través de Francos que el vínculo no se restringirá al Pro a partir del acuerdo electoral de octubre, sino que abarcará también al peronismo no kirchnerista. De hecho, el ministro político eligió al justicialista Martín Llaryora, que acaba de asumir en Córdoba, para mantener su primera reunión con un gobernador en la Casa Rosada. Lo recibió ayer por la tarde en Escudos, donde conversaron durante casi una hora y media, se tomaron una foto juntos y quedaron en “acompañarse” mutuamente. “Queremos que le vaya bien al Gobierno para que le vaya bien al país”, le transmitió al ministro de Milei el ex intendente capitalino.

En Gobierno esperan que asista el pleno de los gobernadores -varios ya confirmaron- y si bien hay dudas sobre los peronistas filo kirchneristas -como el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Osvaldo Jaldo y el fueguino Gustavo Melella- descuentan que serán pragmáticos como corresponde a su rol, principalmente por necesidad. Esta semana, el nuevo gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de vínculos con el Pro y con Sergio Massa, reveló que viajaría a Buenos Aires para discutir con el Ministerio de Infraestructura que maneja Guillermo Ferraro sobre la obra pública, luego de que la Nación anunciara la suspensión de todas las licitaciones. Por ahora sólo confirmaron a este medio los titulares de los Ejecutivos de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, yChubut, Ignacio Torres -ambos de Pro-; así como el Catamarca, Raúl Jalil, y Tucumán, Osvaldo Jaldo, peronistas afines a CFK.