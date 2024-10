Con el apoyo del PRO, el Gobierno se planta ante los gremios: “No va a haber oferta superadora”

La Casa Rosada recibió un guiño de Mauricio Macri y se enfoca en conseguir el número en Diputados para sostener el veto.

En la reunión con los universitarios no se moverá del 6,8 por ciento propuesto previo a la marcha.

En la Casa Rosada aseguran haber recibido señales positivas del PRO y se trabaja contrarreloj para la sesión especial del miércoles en la que Diputados, por impulso de la oposición, tratará el rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario.

En medio de versiones cruzadas, el presidente Javier Milei ratificó su decisión de no cambiar “en nada” tras la marcha de la semana pasada. A pesar de las especulaciones que se tejieron desde distintos sectores, la orden que llegó al Ministerio de Capital Humano es mantener la oferta de 6,8 por ciento que se les había hecho a los gremios antes de la jornada de protesta que el Gobierno calificó de “meramente política”.

“La oferta de aumento es la misma. No nos van a mover ni un milímetro con jugadas políticas. Si quieren aumentar la partida para sueldos en el Presupuesto 2025 estamos abiertos, que lo incluyan para el año que viene y digan de dónde se recorta”, aseguraron en el ministerio que dirige Sandra Pettovello.

De esta manera, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se plantarán en la reunión de esta tarde con los gremios, una cumbre “técnica” que dicen en Balcarce 50 ya “estaba programada desde la semana pasada” y en la que no “habrá oferta superadora”.

“Es el 6,8 por ciento de siempre. Lo que sí estamos evaluando es si les damos el aumento igual, aunque no lo acepten, porque los laburantes que no quieren saber nada con lo que están haciendo los gremios, necesitan cobrar más”, explicó una alta fuente del Gobierno, que reforzó la posibilidad que este domingo admitió el ministro de Economía, Luis Caputo, de “judicializar” la Ley de Financiamiento Universitario en caso de que quede firme.

En despachos oficiales sostienen que no hubo “ninguna marcha atrás” en las últimas horas y que “nunca se pensó” en subir la oferta. “Es justamente lo que venimos diciendo desde hace semanas: no nos dejamos extorsionar”, aseguran.

En ese sentido, aclararon una frase que había pronunciado Torrendell el viernes y que, consideran, dejó abierta la puerta a malas interpretaciones. “Con lo que hay, podríamos aumentar 10% a los docentes”, dijo el secretario al señalar que en las universidades “los recursos se podrían invertir mejor”. El objetivo del funcionario fue -se atajan en Capital Humano- plantear la necesidad de que “los rectores rindan cuentas de los gastos y les expliquen a los argentinos en qué invierten sus impuestos”.

Mientras Milei y Pettovello acordaron no hacer concesiones a los sindicatos, en el Gobierno celebraban el acercamiento con el macrismo luego del pico de máxima tensión que se vivió el jueves pasado, cuando un sector del PRO, incluido el propio Mauricio Macri, amagó con quitarle el apoyo al veto presidencial.

La cumbre que, tal como reveló Clarín, Macri mantuvo en secreto con el asesor todoterreno Santiago Caputo sirvió para descomprimir. Tanto que el ex mandatario, a pesar de los chispazos, este lunes en la mesa ejecutiva del PRO no rechazó el pedido de algunos dirigentes de darle una nueva chance al oficialismo y “mantener la coherencia”, como este domingo exteriorizó el diputado Diego Santilli en diálogo con Radio Rivadavia.

Así, pasado el mediodía, en el Gobierno daban por hecho el apoyo del macrismo al veto y comenzaban a enfocarse en el número. “Ya estamos cerca de 80 votos, falta poco”, se entusiasmaban. En efecto, si los 257 diputados están presentes en la sesión, necesitarán 87 para evitar que la oposición junte los dos tercios.

Con el aval del PRO, en el Gobierno se envalentonan y dicen estar muy cerca de lograrlo. La postura con los gremios docentes, en consecuencia, se endurece.