Con el aumento y el aguinaldo: comienza el jueves el cronograma de pago para las pensiones sociales

El titular del Instituto de Pensiones Sociales de la provincia, Hugo Arrúa en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del pago de pensiones este mes, también hizo mención a la creación de la Universidad provincial que quedará instalada en la localidad de Laguna Blanca.

Arrúa comenzó diciendo «el cronograma de pago para las pensiones sociales comienza el día jueves 7 y finaliza el viernes, 8 de este mes».

«Cobrarán sus sueldos con aumento y aguinaldo tal y como había anunciado el Gobernador, es por ello que este mes los haberes para este sector llegarán a los 27.500 pesos aproximadamente, dentro de este valor esta ingresado el importe de las mercaderías», siguió.

Asimismo, aclaró que el próximo mes el beneficio quedará en 20 mil pesos. Recordamos también que el beneficio es una ayuda social.

Universidad provincial

de Formosa

«El objetivo era hacerlo en un terreno es la zona de la comunidad La Primavera, esto ha causado la reacción de Félix Díaz que no quería que se haga en ese lugar, conscientes de que ese terreno es de ellos, no quisieron que se otorgue el lugar para poder allí desarrollar lo que sería la infraestructura de la Universidad. De todas maneras, hay que decir que este lugar no era territorio de la Comunidad, sino que era de un vecino de la zona. El Gobierno ya no podía esperar para realizar las construcciones y tuvo que hacerlo en un predio de la localidad de Laguna Blanca», explicó.

«La construcción de la Casa de Altos Estudios implica un gran beneficio para todos los pobladores y esto beneficiará a todos los formoseños», se explayó al respecto.

«Lo que será para la zona empezando por Clorinda, Naineck, Laguna Blanca, Riacho He Hé, Buena Vista, Siete Palmas y demás ciudades cercanas al lugar, indudablemente será una gran respuesta y todo será a distancias determinadas, pero también no podemos dejar de lado lo que estratégicamente esto va a significar cuales son las carreras que se van a dictar en ese lugar, estoy seguro que serán de mucha importancia para todos los pobladores del lugar y muchos de nuestros hijos y nietos ya no tendrán que irse a otras provincias para estudiar lo que ellos quieran», explicó.

«Estamos muy ansiosos acerca de lo que será esta gran oportunidad para la zona, porque esto traerá muchos beneficios desde lo económico y desde el punto de vista de oportunidades. Nosotros tenemos un futuro prometedor en ese lugar y creo que podemos llegar a ser la docta formoseña dentro de muy poco tiempo, así que estamos muy contentos como formoseños», señaló el titular del IPS.

«Esto será parte del futuro prometedor de nuestra provincia y no forma parte de un artilugio por parte del Gobernador para ganar una elección como por ahí lo indican algunos facultativos de la UNaF o bien algunos representantes de la oposición, cerró.

