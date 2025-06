Con el impulso del aguinaldo, el dólar volvió a subir

Después de diez días cotizando abajo de los $ 1.200, el dólar minorista volvió a subir y se ubica en $ 1.205.

En esta rueda tuvo un alza de 10 pesos y se encamina a cerrar el mes al alza, a contramano de la tendencia que mostraba en las primeras semanas de junio.

El tipo de cambio subió en todas sus variantes y salvo el MEP -que cotiza en $ 1.196-, el contado con liqui se negocia a $ 1.199 y el blue a $ 1.210.

La suba de los dólares se vincula a la tensión del mercado cambiario, que ante el cierre del primer semestre prevé que en las próximas semanas habrá menos oferta estacional, por lo que los precios podrían seguir subiendo.

A la vez también influye el efecto del aguinaldo: con la percepción de que el dólar está «barato», quienes cobran ese beneficio se vuelcan a comprar y ante mayor demanda sube el precio.

El repunte del dólar se da en una semana en la que vienen subiendo las reservas, lo que podría estar indicando que crecen también los depósitos en dólares. Los números del Banco Central llegaron a US$ 41.423 millones.

En esta rueda, el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 720,203 millones y en el mercado de Futuros escaló a US$ 1.501 millones.

Según consignó el operador Gustavo Quintana, en el segmento mayorista se trata del nivel más alto para el mercado mayorista desde el 29 de abril.

Esta semana se viene verificando un aumento en los volúmenes operados, vinculado a que el próximo lunes 30 de junio vuelven a subir las retenciones a las exportaciones de soja, lo que acelera el ritmo de la liquidación.

Bajan los bonos y las acciones

En Buenos Aires el Merval cae 3% y retoman la tendencia de las últimas ruedas, con la excepción del martes, cuando había remontado 4,2%. En lo que va de junio cae 13,6%.

También los bonos bajan un promedio de 0,5%, luego de que ese confirmara que Argentina seguirá manteniendo la categoría de «standalone», pese a que se habían generado expectativas de que tras la salida del cepo podría haber alguna mejora. De este modo el país quedará postergado en la calificación de los mercados internacionales.