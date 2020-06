Con el nuevo horario de atención al público, comerciantes aspiran a un repunte de ventas

Compartir

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 anunció que se extiende el horario de atención de comercios de 8 a 20 horas de lunes a sábados, noticia que fue recibida con alegría por parte de los comerciantes que esperan repuntar ventas, ya que este horario es similar al que se manejó siempre y los clientes sienten mayor “comodidad” para hacer sus compras, según explicaron los vendedores en diálogo con el Grupo de Medios TVO.

“Estamos con el local abierto desde las 8 de la mañana hasta las 13, después a la tarde abrimos de 17 a 20 horas”, dijo una comerciante de la zona céntrica y contó que “ahora notamos mucho más movimiento que en el horario en que estábamos trabajando antes que era de 14 a 20 horas en el cual las primeras horas había mucha gente, después no, ya que en Formosa se duerme la siesta, ahora hay movimiento por la mañana”.

Asimismo aseguró que “esperamos que haya más ventas que estos otros días donde todo estuvo un poco más parado, esperamos que remonten las ventas. Nosotros siempre respetamos el protocolo, cumplimos con todo, sobre todo con que los clientes vengan con barbijo, el que no cuenta con esto no puede ingresar ni ser atendido, la mayoría de los clientes viene con barbijo”.

De la misma forma otro comerciante explicó que “la verdad que esto nos favorece porque había mucha gente que quería hacer las compras la mañana y no podían por el hecho de que solo estábamos habilitados de 14 a 20, a la gente le queda más cómodo venir a hacer trámites y de paso comprar lo que quieren. Siempre hubo más movimiento durante la mañana, con esto de la pandemia también tuvimos buen movimiento a la tarde, pero ahora como estamos volviendo a la normalidad en el horario de antes, creo que la gente va a estar acompañándonos en las ventas. Con todo lo que está pasando, con la economía caída estamos poniéndole el pecho a la situación, tratando de salir adelante”.

Asimismo aseguró que para la venta debe cumplir con cierto protocolo y uno de ellos es que los clientes no se pueden probar las prendas ni las zapatillas que quieren comprar. “Las zapatillas no se pueden probar, la gente tiene que comprar y retirarla, sí hacemos cambio, no tenemos problemas con eso, puede pasar una semana o un mes e igual se cambian, lo mismo con las remeras, compran la indumentaria y llevan a la casa, en el caso de que no les quede vienen y devuelven, le hacemos el cambio y dejamos las cosas desinfectadas en el depósito entre 48 y 72 horas para volver a exhibir la mercadería, así cuidarnos a nosotros y cuidar a la gente, ese es el protocolo que seguimos a rajatabla”, relató.

Al ser consultado sobre si el tema del transporte afecta en cuanto a los precios, manifestó que “el precio se sigue manteniendo igual que antes de la pandemia, el problema nuestro es que no estaban mandando mercadería por todo este tema que están pasando los transportistas, ese es nuestro gran problema en este momento, que la mercadería está un poco estancada, un solo camión pudo pasar, estamos esperando que por el Día del Padre nos llegue mercadería, hay ciertas cuestiones que arreglar para que pueda pasar el transporte”.

En relación a si la gente compra más con efectivo o con tarjeta, señaló que “estamos viendo mucha tarjeta, como tenemos planes todos los días de hasta 6 pagos sin interés entonces eso nos ayuda mucho, trabajamos con crédito personal que también nos ayuda mucho, efectivo entra los primeros días del mes, después ya es más bajo”.

Seguidamente, comerciantes de la zona norte de la ciudad también valoraron la extensión en el horario de atención al público.

“Estamos tratando de tener un ingreso apropiado como para volver a empezar a trabajar, estamos trabajando mediodía pero lo que más queremos es conseguir productos que ahora no estamos pudiendo al menos en mi rubro ya que traían del Chaco, de Entre Ríos, ojalá podamos subsistir para mantener el negocio porque cuesta”, dijo un comerciante que vende productos artesanales como mates, termos, bombillas de alpaca. “Nos cuesta mucho conseguir, son productos de Uruguayana que nos traían los chaqueños, de otros lados y como ahora no se puede pasar está jodido”.

Sobre cómo impactó la cuarentena en las ventas dijo que “cuando empezamos a trabajar en el horario de 14 a 20 horas, por la tarde al menos pudimos solventar para pagar los impuestos, antes estuvimos bastante mal, estábamos temblando prácticamente, no podíamos seguir pagando los impuestos y con esto fue un gran alivio”.

“Está bastante lento todo, vamos a ver cómo seguimos porque no entran los distribuidores. Según nos dijeron la mayoría directamente no se arriesga a venir porque están muy jodidos para entrar, implica demasiados controles y además los productos mismos tendríamos que desinfectarlos por completo y así estamos”, señaló sobre todas las normas que deben seguir al recibir mercadería. “El tema con nosotros es que se están terminando algunos productos, por ejemplo ya no tenemos variedades para ofrecer y ahí es donde se vende menos porque por ahí la gente busca algo especifico”, explicó.

Seguidamente otra comerciante opinó que “realmente afectó un montón el tema de la cuarentena, los primeros días fueron muy críticos para todos, después la gente se fue adaptando un poco más, podían comunicarse con nosotros a través de los números que tenemos, a través de Facebook porque tenemos una página también pero de todas maneras fueron bastante críticos, hay cosas que no se vendieron, fueron difíciles de vender porque solamente de manera presencial se pueden vender esos productos”.

Asimismo dijo que el anterior horario de 14 a 20 para atención al público “no nos convenía, hay mucha gente que no podía venir en esos horarios más que estamos ubicados en frente del banco y era difícil para ellos, si venían ya no pasaban para este sector para la tarde porque tenían permiso de circular una sola vez por día, ya no podían hacer sus compras y demás, por ahí si se comunicaban con nosotros podíamos llevarles las cosas a su domicilio pero de todas formas fue muy complicado, se dificultaba bastante”.

“Hubo productos que directamente no pudimos vender y ahora esperamos tener buenos resultados con este nuevo horario, estamos retomando de nuevo esperando vender más, también tenía que explicarles a mis proveedores que por la mañana yo no podía venir por eso estoy comprando nuevamente reponiendo algunos productos”, acotó la mujer.