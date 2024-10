Con el Presupuesto, China y los DNU en la mira: Javier Milei se reunió con tres gobernadores

Con empanadas de por medio, Javier Milei se sigue mostrando al frente de la estrategia política para asegurar el Presupuesto y evitar cimbronazos en el Congreso. Como anticipó Clarín, el Presidente recibió este jueves en la Casa Rosada a 5 gobernadores.

Estuvieron los tres del PRO, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA) y dos ex JxC, Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) almorzaron empanadas con el jefe de Estado en el Salón Eva Perón de Balcarce 50.

Tras el encuentro, los mandatarios provinciales se fueron sin hablar, pero valoraron la reunión como «una instancia de escucha» más que de negociación de parte del jefe de Estado. «Demuestra el peso que tenemos los gobernadores», señaló un funcionario.

En la Rosada, al terminar la reunión, destacaron que hubo coincidencias entre el Presidente y los 5 gobernadores con respecto a la oportunidad histórica de generar mayores inversiones y aumentar el comercio de las provincias y la Argentina con el mundo. Milei, acompañado por su hermana y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, dio un panorama de lo que imagina en materia económica para el año que viene y mencionó especialmente la baja del riesgo país. Los ejecutivos provinciales plantearon sus reclamos y preocupaciones. El Presidente quiere asegurarse el presupuesto y ya no sugiere que es una opción prorrogar el vigente de 2023, que le ofrecería más discrecionalidad, pero sería un síntoma de escasa gobernabilidad.

Torres y Orrego se mostraron especialmente interesados en el vínculo con China. El chubutense quiere estudiar la explotación de uranio en su provincia y el sanjuanino tiene proyectos en la mira por US$ 10 mil millones gracias al RIGI. Milei podría encontrase con el presidente del gigante asiático Xi Jinping en el próximo G20 de Brasil. Durante el encuentro, finalmente no se habló de la posibilidad de bloquear la iniciativa opositora para cambiar la ley que regulas los DNU. Tampoco hizo falta. Los legisladores de los gobernadores invitados, hasta ahora demostraron la predisposición de sus legisladores para blindar vetos del Presidente e impulsar sus leyes, aún con cambios.

Frigerio llevó una carpeta con reclamos propios y de otras provincias por el estado de las rutas, la baja inversión de vialidad nacional, las obras nacionales que no se reactivaron a pesar de los convenios firmados y por la deuda del Estado nacional con las cajas jubilatorias de 13 distritos. Todos esos temas están incluidos en el Presupuesto. Los mandatarios provinciales reclaman que la ANSES cierre la auditoría sobre el estado de esas deudas. El entrerriano había llevado ambos reclamos al coloquio de IDEA. Milei derivó los pedidos en Francos. La reunión terminó de cerrarse el miércoles. El jefe de Gabinete fue el encargado de llamar personalmente a Jorge Macri, que hasta bien entrada no sabía si finalmente sería invitado. A Orrego recién lo participaron al mediodía.

La relación con el jefe de Gobierno porteño es la más tirante, aunque no hubo vestigios de enojo en la foto de familia que se tomaron para comunicar el encuentro. Macri sonriente posó al lado del Presidente.

El bloque porteño de La Libertad Avanza en la Legislatura tenía previsto presentar el miércoles una versión propia de la ley bases para la Ciudad con críticas a la administración del PRO por el aumento de cargos políticos y la planta estatal.

Eel espacio que se referencia en Karina Milei y que conduce Pilar Ramírez postergó la presentación y acercó posiciones tras una reunión con el jefe de Gabinete de la Ciudad Néstor Grindetti. Cristian Ritondo le facturó el enojo del jefe de Gobierno a Santiago Caputo. Tras esos cortocircuitos llegó la invitación a Macri. «Es el estilo del Presidente», dijeron.