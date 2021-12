«Con el proyecto ‘Tierra, Techo y Trabajo’ Formosa se vería muy beneficiada»

Compartir

Linkedin Print

Ayer, durante la mañana y hasta después del mediodía, el coordinador nacional de los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y actual diputado nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete encabezó junto al Coordinador Provincial Cristian Castellano una productiva reunión en el Sindicato de Trabajadores Viales, donde estuvieron presentes referentes de la CCC de toda la provincia.

Los temas abordados fueron cuestiones relacionadas a la situación política, social y económica; las elecciones; el proyecto «Tierra, Techo y Trabajo» impulsado por Alderete, entre otros.

En contacto con la prensa, el líder la CCC nacional se refirió a la protesta que se desarrolló ayer frente al Congreso Nacional, donde organizaciones sociales reclamaron por el tratamiento de proyectos de emergencia, entre los cuales figura el proyecto «Tierra, Techo y Trabajo»; en este sentido dijo que de aprobarse Formosa se vería muy beneficiada porque con el Ministerio de la Comunidad y los módulos habitacionales ya posee una «estructura».

«Ante el funcionamiento del Congreso Nacional que fue a través de Zoom lo cual no facilita las discusiones de los distintos proyectos para su tratamiento en las Comisiones nos hemos visto impedidos de que justamente la política y los proyectos de emergencia sean considerados como tal, hoy –por ayer- las organizaciones se movilizaron para pedir que en la agenda parlamentaria estén incorporados estos proyectos. Desde las organizaciones estamos preocupados y queremos aportar en este momento», sostuvo el mismo.

Agregó que «en medio de la pandemia quedó demostrado que las organizaciones sociales, sindicales, políticas y religiosas han aportado maravillosamente, porque osino nuestro país hubiese sido un infierno» y que además «hay muchas Legislaturas en nuestro país que en Resoluciones pidieron al Congreso Nacional el pronto tratamiento y resolución de estas leyes que son federales».

Seguidamente reconoció que, de aprobarse el proyecto, beneficiaria a todas las provincias y sería un aliciente para aquellas que ya trabajan de esta manera como es el caso de Formosa con los módulos habitacionales. «Esto potenciaría lo que ya se hace en algunas provincias, porque habría presupuesto nacional; el hecho de que Formosa tenga una estructura en cuanto a lo habitacional favorece enormemente ya que lo único que precisaría son los proyectos y el presupuesto», aseveró.

Visita a Formosa

Al hablar de su visita a Formosa Alderete expuso que «desde hace 27 años, que se fundó nuestra organización, tengo la necesidad de seguir aprendiendo de mis compañeros, de visitar los lugares donde tenemos presencia, intercambiar opiniones, conocer los reclamos y explicar de qué manera nosotros tenemos que plantear lo que llamamos macro-política o macroeconomía, que muchas veces se habla de ello, pero no se tienen en cuentas las necesidades de los de abajo».

«Vinimos a Formosa para potenciar a los compañeros, para decirles que no están solos, que tienen una organización nacional y también para ofrecer y decir a los compañeros que la banca en el Congreso Nacional les pertenece a ellos», insistió.

Especificó que «nosotros vamos al encuentro directamente con la necesidad de los compañeros».

Finalmente, al referirse a la reunión con referentes de la CCC local aseveró que «fue una reunión extraordinaria, no soy formal, me gusta que me critiquen, que me discutan porque de eso aprendo también».

«Estoy orgulloso también del rol que han cumplido en la pandemia teniendo en cuenta lo que significaba la provincia de Formosa, que fue una de las que tuvo una rigurosidad enorme», cerró diciendo Alderete.

Compartir

Linkedin Print