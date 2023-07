Con el receso invernal se incrementó el movimiento de pasajeros en la Terminal

El doctor Pablo Córdoba, director de Transporte de la provincia, sostuvo que “en el receso invernal es cuando más trabajo tiene el área ya que se incrementan el tráfico, la frecuencia y los refuerzos” de colectivos en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Formosa.

Por ese motivo, además, se hizo un relevamiento para conocer cómo fue el movimiento la semana pasada, el cual también se continúa en estos días.

Dijo el funcionario que en el relevamiento había llamado la atención el incremento de pasajeros a partir el miércoles, jueves y viernes pasado, es como que “hubo una explosión de gente en la Terminal”.

Esto causado sobre todo por los jóvenes que se movilizan tanto dentro de la provincia como así también de los servicios nacionales que vienen de otras provincias, como por ejemplo, “desde Corrientes, Resistencia, Buenos Aires y Córdoba también al 100% todos los servicios”, informó.

Mientras que, en el orden provincial, “Puerto Tirol y Nueva Godoy han trabajado muy bien el fin de semana anterior”, agregó, marcando que Godoy ha reforzado los servicios, sobre todo, el corredor de la Ruta Nacional N° 81 Formosa e Ingeniero Juárez con todas las localidades intermedias, y la mayor demanda la está teniendo, últimamente, Formosa-Las Lomitas.

Ello, continuó detallando, “teniendo en cuenta que es la cabecera para visitar la maravilla natural que es el Bañado La Estrella”, el que genera mucho movimiento en materia de turismo para los prestadores locales que organizan guías para poder ir a visitarlo.

Por otro lado, avanzó en el tema de los precios de los servicios de transporte nacionales que hasta la semana pasada había promociones muy interesantes de prácticamente todas las empresas.

En ese punto, indicó el director de Transporte que se tuvo que hacer una actualización tarifaria de los servicios dentro de la provincia, explicando que esto no se hacía desde el mes de marzo, cuando los aumentos constantes del combustible a nivel nacional repercuten y otras cuestiones.

No obstante, gracias al esquema de subsidio que se implementa esto permite que no impacte en el bolsillo de los usuarios, logrando que “un formoseño pague un 30% menos que la tarifa media de un servicio nacional”, comparó, por último.

