Con el regreso de Djokovic, sesorteó el Masters 1000 de Cincinnati

Novak Djokovic, número 2 de la ATP, regresará a Cincinnati oficialmente luego de tres años. El serbio, campeón de las ediciones del 2018 y 2020, no pudo estar presente en el 2021 y 2022 debido a la normativa estadounidense de prohibirle el ingreso al país a aquellas personas que no estaban vacunadas contra el COVID-19.

Al levantarse dicha prohibición, Nole podrá participar nuevamente del Masters 1000 mencionado, como así también, del US Open. Por lo pronto, el serbio está anotado tanto en el cuadro de singles como de dobles, en pareja con su compatriota Nikola Cacic.

Del lado del singles, deberá debutar ante el ganador del duelo entre Tomás Etcheverry y Alejandro Davidovich Fokina. Ante el argentino ya se enfrentó este año en el Masters 1000 de Roma, en lo que fue victoria para el serbio por 7-6 (5) y 6-2.

En la tercera ronda, se podría enfrentar ante el australiano Alex De Miñaur, el francés Gaël Monfils o el británico Cameron Norrie. En unos hipotéticos cuartos de final, su rival podría ser Jannik Sinner o Taylor Fritz.

En las semifinales, por otro lado, podría medirse ante Daniil Medvedev o Holger Rune y en la final frente a Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas o Andrey Rublev.

Muchos de sus potenciales rivales, incluso los de las primeras rondas, aún permanecen con vida en Toronto. Entre ellos, De Miñaur y Davidovich Fokina quienes avanzaron a las semifinales luego de vencer a Mackenzie McDonald y Daniil Medvedev respectivamente.

Esta aparición de Djokovic en Cincinnati, a su vez, significará su primer encuentro desde la final de Wimbledon en la que cayó ante Carlos Alcaraz en cinco sets.

El español, por su parte, debutará ante el ganador del duelo entre John Isner y un jugador proveniente de la qualy. En caso de avanzar sus potenciales rivales podrían llegar a ser: Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Casper Ruud o Andrey Rublev.

En el cuadro de dobles, por su parte, debutará ante Jamie Murray y Michael Venus. Posteriormente, en caso de avanzar, tendrían un cruce durísimo ante la pareja favorita del certamen, compuesta por Wesley Koolhof y Neal Skupski.

Además, el serbio aparece del mismo lado del cuadro que otras duplas complicadas como pueden ser la de Marcel Granollers y Horacio Zeballos (octavos preclasificados), Rohan Bopanna y Matthew Ebden, cuartos favoritos, y Santiago González y Edouard Roger-Vasselin (sextos sembrados).