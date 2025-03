Con el regreso de Marc Márquez, Argentina recibe al MotoGP en Termas de Río Hondo

El Campeonato del Mundo de MotoGP volverá este año a deslumbrar a los fanáticos en Argentina con su adrenalínico regreso. El circuito internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, se viste de gala para recibir al evento motor más importante del planeta, que promete tres días de pura acción y emociones.

Entre las grandes atracciones de esta edición se encuentra el español Marc Márquez, piloto del Ducati Lenovo Team y seis veces campeón, cuyo regreso al país acapara todas las miradas. Márquez no compite en suelo argentino desde 2019 y su retorno viene precedido por una victoria en su primera carrera de la temporada, en Tailandia, lo que eleva aún más la expectativa.

“Sé que aquí en Argentina, la mayor parte de los años he podido pilotar bien, pero también he cometido algunos errores; así que ya veremos si podemos arrancar de la forma correcta en el FP1, porque así ya será más fácil el fin de semana”, consideró el español, que terminó primero en el podio en tres ocasiones (2014, 2016 y 2019).

El joven piloto Valentín Perrone, de 17 años, será otra de las grandes figuras del fin de semana. Competirá por primera vez en el circuito de Termas de Río Hondo, representando a Argentina en la categoría Moto3, pese a haber nacido en Barcelona. Desafortunadamente su debut en Tailandia junto al equipo KTM Red Bull Tech3 no fue el esperado, debido a una caída que lo dejó fuera de la competencia. Sin embargo, la experiencia le sirvió como un aprendizaje importante.

“Fue un fin de semana bueno, positivo, donde aprendí bastante. Seguimos dando pasitos y, bueno, la verdad que fue una lástima terminar tan temprano la carrera”, declaró Perrone. En diálogo con Infobae, el joven explicó la dificultad de la categoría: “Moto3 es una categoría complicada y fue más duro de lo que esperaba. Los 26 pilotos corremos con la misma cilindrada, 250 cm3, y en la cual están Honda, KTM, Husqvarna y Gas Gas. Están los mejores pilotos del mundo y pocos han tenido la oportunidad de llegar hasta acá”.

Perrone también destacó la importancia de competir en casa, acompañado por su padre Marcelo, quien logró regresar al país tras años fuera. Su participación marca el retorno de la bandera argentina al campeonato mundial de velocidad.

Una de las noticias que opacó ligeramente la emoción del evento fue la ausencia del campeón vigente, Jorge Martín, quien no pudo viajar a Argentina debido a su recuperación tras sufrir un brutal accidente. No obstante, Martín se hizo presente de manera virtual en la rueda de prensa previa al Gran Premio.

“Está siendo difícil, no es mi momento, me está costando recuperarme tan rápido como me gustaría. Puedo decir desde ya que no estaré en Austin, me gustaría estar allí, pero no correré. Tampoco sé si podré hacerlo en Catar, aún es demasiado pronto para saberlo”, explicó el piloto español. Además, manifestó la importancia de realizar pruebas antes de volver a competir: “Me gustaría hacer algún tipo de test antes de volver porque no me siento del todo bien, y sé que Massimo está trabajando en ello, así que veremos si podemos hacerlo posible”.

Los horarios

del fin de semana

Las actividades en pista arrancarán el viernes con las sesiones FP1 y PR para las tres categorías principales: Moto3, Moto2 y MotoGP. Los pilotos de la categoría reina harán su primera aparición a las 10:45 hora local.

El sábado se focalizará en las clasificaciones, con las sesiones de Q1 y Q2 de MotoGP programadas para la mañana. Por la tarde, se llevará a cabo el Tissot Sprint a las 15:00 horas.

Finalmente, el domingo será el día más esperado. Las carreras comenzarán a las 12:00 con Moto3, continuarán con Moto2 y cerrarán a las 15:00 con el Gran Premio de MotoGP, el plato fuerte del fin de semana que reunirá toda la atención de los aficionados.