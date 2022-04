Con emotivo acto, la UNaF realizó un homenaje a los héroes de Malvinas

Compartir

Linkedin Print

Con un acto llevado a cabo en el Polideportivo del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) el viernes 1 del corriente, comenzó el primer encuentro de una actividad académica destinada a conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.

El evento, organizado por la Dirección de Graduados de la UNaF, contó con la presencia de la Banda del Ejército de Infantería de Monte 29, y varios excombatientes de Malvinas, que hicieron un muestreo de las pertenencias que utilizaron en dicha ocasión, lo que tuvo lugar en el Salón de los Rectores.

Al respecto, Raúl Ramos, excombatiente, comentó que “cuando llega esta fecha, los veteranos nos sensibilizamos porque nos trae muchos recuerdos. Hay camaradas que quedaron allá y nosotros seguimos en la lucha, hablando de Malvinas, por ello acudimos a donde nos invitan para tratar de contar lo que vivimos”.

“Hay muchas anécdotas y actos heroicos, pero lo que más resalto es que entre tanta muerte y sufrimiento que había en Malvinas, todo el país rezaba por nosotros. Éramos jóvenes que fuimos a cumplir una misión, a defender la patria. En 1982 se cumplieron 150 años de reclamos, y si no pisábamos las islas, se perdía el derecho al reclamo”.

“Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a homenajearnos en la UNaF, y agradecemos tanto al rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, y a los Prof. Diego Sosa y Susana Silvero, por el recibimiento”.

Por su parte, el Rector Prof. Esp. Augusto Parmetler enfatizó: “Estamos previos al 2 de abril, una fecha donde se cumplen 40 años de esta Guerra de Malvinas, que fue injusta para muchos y que nos valió para poder unirnos en cuanto a los sentimientos que tenemos por nuestras queridas Islas Malvinas, además de reconocer y reafirmar nuestra soberanía”.

“Este homenaje a estos veteranos de Guerra emociona, nos mueve mucho como Universidad poder reconocer en ellos esta gesta y conservar nuestro sentimiento patriótico y profundizarlo. El 2 de abril nos sirve para eso y creo que homenajearlos y escucharlos en sus relatos de guerra y en cosas que aparentemente son simples, pero muestran un profundo sentimiento patriótico”, agregó.

“La Universidad no puede estar ajena a este reconocimiento a nuestros héroes. Independientemente de la posición política que tengamos respecto de lo que fue esta guerra, ya que políticamente fue injusta para muchos colimbas que no estaban preparados ni tecnológicamente y que fueron a fallecer. Y también es cierto que despierta el fervor patriótico y estos veteranos de guerra nos muestran todos los días y más cuando se aproximan estas fechas ese sentimiento”.

A su turno, el director de Graduados de la UNaF, Prof. Diego Sosa, destacó que “empezar de esta manera el mes de abril para la Universidad es algo muy lindo, sobre todo por el homenaje a nuestros veteranos de Malvinas y nuestras veteranas también, porque tuvimos la presencia de mujeres que han venido, señoras de excombatientes”.

“Creo que este hecho lo tiene muy presente la Universidad y consideramos desde el Rector Prof. Esp. Augusto Parmetler y la Dirección de Graduados que tenemos que homenajear en vida porque ese es el mensaje que nos tiene que dejar esta actividad. Reflexionar y agradecer porque el mejor regalo es la memoria, el no olvido y el reconocimiento a nuestros veteranos que hoy pueden estar presentes”, subrayó.

Compartir

Linkedin Print