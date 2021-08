Con emotivo relato, Andrea Politti recordó cómo se enteró de la muerte de su padre

Compartir

La actriz y conductora Andrea Politti estuvo como invitada al programa PH, Podemos Hablar (Telefe). Como todos los sábados los invitados revelan parte de su intimidad y abren su corazón en el famoso y tradicional “punto de encuentro”.

Uno de los temas fue cuando el conductor del programa preguntó quiénes tuvieron una relación especial con algún familiar. El primero en dar un paso adelante fue el periodista deportivo Toti Pasman quien recordó a su padre fallecido como la persona que más le marcó en su vida: “Mi viejo fue el tipo que siempre estaba al lado mío” contó a Andy.

Luego, Andrea Politti conmovió a los invitados con su historia al recordar a su abuela Santina como “la verdadera actriz de la familia”, pero también a su papá, el actor Luis Politti quien falleció a los 47 años, en el exilio. “Yo era muy chica y me enteré de su exilio de una forma muy extraña. Era el Día del Padre y él no llegaba. Fue toda una situación muy traumática. Por suerte, pude estar en España con él y siento que en esos meses fue el mejor padre del mundo. Se emocionó mucho cuando se enteró que yo iba a ser actriz”, reveló la conductora que nunca se pudo despedir de su padre.

“Se murió en el año 80, en el exilio, y no me pude despedir. Yo intuía que algo malo pasaba porque las cartas no llegaban. Llamé y me atendieron del cuarto de defunciones. Ahí se me cayó el teléfono. Me llevó mucho tiempo superarlo. Cada vez que llega el 14 de julio, la fecha en que falleció, siempre estoy triste, pero me pasa que haciendo teatro me encuentro con él”, confesó Politti.

Además, contó que con el correr de los años, se enteró que tenía dos medias hermanas. “Hice el famoso ‘gente que busca gente’ y me pude encontrar con ellas. Estuvo muy bueno, pero no hay vinculo porque lo tenes que crear y construir”, cerró.

Luis Politti nació en el año 1933 en la provincia de Mendoza. Fue padre de cuatro hijos y esposo de Ana María Peña e inició su carrera actoral en Argentina y la continuó a partir de 1976 en condición de exiliado en México, donde vivió durante un año, y luego emigró a España, donde murió en 1980, a los 47 años como consecuencia de una hepatitis.

Sus últimas dos películas en nuestro país fueron Tiempos duros para Drácula de Jorge Darnell, que nunca se exhibió aunque sí tuvo un estreno comercial en España y No toquen a la nena, película de Juan José Jusid. Esta película mostraba en tono de sátira las reacciones de una familia tradicional integrada por Politti como el padre, María Vaner como la madre, Pepe Soriano como el abuelo y Gustavo Rey y Patricia Calderón como los hijos, al enterarse del embarazo de su hija soltera. Una cinta que debió esperar la autorización para que llegará a los cines. Para ese entonces, muchos de los integrantes del elenco se habían ido del país.

El 21 de junio de 1976, Politti fue secuestrado durante treinta y seis horas y torturado psicológicamente por las fuerzas represivas. Esta detención se originó, aparentemente, en su breve participación personificando al general Alejandro Lanusse, quien había sido presidente de facto de la nación, en la película Los traidores de Raymundo Gleyze.

