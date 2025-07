Con éxito, más de 700 animales salieron a remate en la tercera Feria Ganadera Paippera

Con gran éxito, en el predio de la asociación “Vicente López” se llevó a cabo la tercera Feria Ganadera Paippera, que contó con la participación de 60 familias paipperas, saliendo a remate más de 700 animales.

El vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, estuvo presente en el encuentro, así como también el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el médico veterinario Rubén Casco, los diputados provinciales Carlos Hugo Insfrán y Aldo Ingolotti, intendentes y otras autoridades.

En ese marco, Solís destacó que participaron más de 60 familias paipperas, saliendo más de 700 animales a remate, lo cual “simboliza la igualdad de oportunidades y la equidad territorial para lograr que no venga ningún vivo de afuera a aprovecharse del esfuerzo de las familias paipperas”, ya que se establece un precio justo acompañado del Estado provincial.

Resaltó, en ese sentido, que “a los pequeños productores, sin el acompañamiento del Estado, se les haría casi imposible organizar esto”, marcando que “es lo que se discute hoy en el país”: por un lado, que “el Estado desaparezca como pretende el presidente (Javier Milei), y por otro, el Modelo Formoseño que impulsa que debe haber una justa participación del Estado, como en estos casos, para corregir estas desigualdades e inequidades”, contrapuso.

Abundó en señalar que si el Estado no interviene, los pequeños productores corren el riesgo de que “aparezca un vivo y pretenda aprovecharse de su trabajo”. Como ejemplo, mencionó a Fortín Soledad, donde “si el Estado no hubiera invertido en ayudar a los productores, con los corrales, las luces led, internet, la escuela, la educación, o acompañándolos en la sequía y también en la inundación, ningún privado lo haría”.

“Es el Estado el que debe participar en su justa medida para corregir esas inequidades y de esa manera, el productor, el emprendedor turístico o quienes están dedicados a la cultura o los que tienen una pyme puedan igualar esas condiciones para desde ahí salir adelante”, enfatizó.

Es así que “nos consideramos en total contraposición con lo que pregona el Gobierno nacional, por eso estamos aquí”.

Por su parte, el titular del PAIPPA, el doctor Casco, definió al evento como “una fiesta del Modelo Formoseño”, valorando el “importante trabajo” desplegado desde distintas áreas del Gobierno provincial para llevar adelante este tipo de eventos.

Subrayó que “es la segunda vez que ellos mismos van a financiar su hacienda, a 30 y 60 días. Así que realmente es una madurez muy importante de este grupo de productores paipperos, de esta asociación”.

Del mismo modo, Catalino Rojas, presidente de la asociación civil “Vicente López”, realzó “poder realizar este remate con lo que nuestro Gobierno nos pone a disposición”.

“Unas 60 familias pudieron comercializar su hacienda en este tercer remate, y a través de ellos hay muchas familias detrás que son beneficiadas por esta gran feria ganadera”, significó.

E hizo notar que “el productor valora muchísimo” este tipo de iniciativas porque “vender en el remate es una venta directa, se elimina al intermediario y puede tener el mejor precio”.