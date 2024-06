Con foco en 2025, Luis Petri impulsa el armado de una alianza con sectores de la UCR, La Libertad Avanza y el PRO

El ministro de Defensa, Luis Petri, adelantó que está trabajando para crear «un espacio común» con un sector del radicalismo que comulga con las ideas de Javier Milei.

El ministro de Defensa, Luis Petri, adelantó este domingo que se encuentra trabajando para formar una alianza electoral con parte de la Unión Cívica Radical (UCR), La Libertad Avanza y el PRO de cara a los comicios legislativos del 2025.

«Estamos trabajando para que el año que viene LLA, el PRO y parte del radicalismo conformen un espacio común. Claramente compartimos electorados. Nuestro electorado está comprometido con este proceso que estamos llevando adelante por Javier Milei», indicó.

En diálogo con el programa «Si pasa, pasa», que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, el dirigente radical mendocino Petri continuó: «Hay muchos radicales que quieren conformar un frente con La Libertad Avanza».

Además, el funcionario nacional deslizó que está en permanente contacto con su correligionario y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Se trata de uno de los pesos pesados que tiene el centenario partido.

«Estoy hablando con el gobernador Cornejo. Él comparte un ciento por ciento las políticas que se vienen implementando desde el gobierno nacional. Está apoyando y veo posible un frente común. Hasta es posible que podamos confluir en un frente y estoy trabajando para eso», sintetizó.

Las declaraciones de Petri se dan en medio de fuertes tensiones internas dentro del radicalismo y su conducción, desde diciembre en manos del senador Martín Lousteau (CABA). Lo mismo se replica en el PRO entre la disputa entre el ex presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La disputa interna en el radicalismo está marcada por el apoyo o la oposición a las medidas del Gobierno. A mediados de marzo, luego de que Lousteau votase en contra del DNU 70/23 de Javier Milei en el Senado, un grupo de dirigentes del partido salió a marcarle la cancha al senador.

La carta que lleva el sello partidario está firmada por cuatro de los cinco gobernadores radicales: Gustavo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; y Leandro Zdero, de Chaco (no lo rubricó Pullaro). Se sumaron los presidentes de bloque en el Senado y Diputados, Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo.

El texto se titula, «Queremos un cambio en el país y una UCR moderna». Los dirigentes señalaron que el país necesita “acuerdos y consensos” que permitan sacar a la Argentina del “estancamiento y la decadencia” que le apuntaron al kirchnerismo.

A la interna en la UCR se suma la disputa en el PRO. En los últimos días, Bullrich cruzó acusaciones con el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, a quien acusó de orquestar un «golpe de Estado» contra la titular del espacio en la Provincia, Daniela Reich, una dirigenta cercana a sus propuestas de vinculación con los libertarios, luego de que un grupo de consejeros abandonaran el Consejo Directivo del PRO en PBA, presuntamente a pedido del legislador nacional.

«Lo que pasó en el Pro de la Provincia de Buenos Aires se llama golpe de Estado», disparó Bullrich esta noche en una entrevista con el canal TN, y acusó a los dirigentes que renunciaron al Consejo de «vaciar el partido». «Si tengo una institucionalidad y tengo mandato hasta 2026 y me renuncia toda la gente para adelantar las elecciones, ¿cómo se llama eso? Golpe de Estado. ¿Cómo le contestaron los diputados? Bueno, si acá no nos quieren, nos quieren echar, nosotros vamos a agruparnos en el PRO Libertad», dijo.

«Creo que Ritondo estuvo involucrado», señaló. En cuanto al rol de Mauricio Macri, actual titular del PRO a nivel nacional, prefirió optar por el beneficio de la duda: «No lo sé».

La respuesta del titular del bloque PRO en la Cámara baja no tardó en llegar. Mediante una publicación en redes sociales, cuestionó las palabras utilizadas por la ministra y negó que se haya promovido un golpe contra la presidenta del partido bonaerense, Daniela Reich.

«Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de estado», dijo en primer lugar Ritondo. Luego, se refirió a la salida de los dirigentes del Consejo Directivo: «En el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año».