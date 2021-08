Con Franco Vieta, la Unión tiene todo su plantel armado

Compartir

Linkedin Print

El chaqueño Franco Vieta fue contratado por La Unión de Formosa para la Liga Nacional 2021/22. Es la octava ficha mayor para el elenco de Eduardo Japez que de esta manera cerró su plantilla.

Vieta, formado en Libertad de Sunchales y que ha jugado las últimas temporadas en la Liga Argentina –viene de Villa San Martín de Resistencia, Chaco-, nació el 3 de noviembre de 1992 en la capital chaqueña, es escolta, mide 1,90 metro y regresa a la máxima categoría del básquet argentino donde incursionó desde el año 2011 al 2017 en Libertad de Sunchales. En la división de ascenso pasó por varios clubes: Hindú de Resistencia en la 2015/16, Comunicaciones de Mercedes en la 2016/17 donde su equipo logró el ascenso, al año siguiente se mudó al sur jugando para Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Neuquén para regresar a su ciudad natal, Resistencia, donde se desempeñó en Villa San Martín las últimas temporadas. En la reciente Liga Argentina, Franco Vieta disputó 31 partidos con un promedio de 12,6 puntos, 4 rebotes y 1,9 asistencias, todo esto con un promedio de 28,5 minutos en cancha.

La Unión de Formosa completa así sus ocho fichas mayores con estos nombres: Nicolás Ferreyra, Jonathan Maldonado, Patricio Tabarez, Zac Cuthbertson, Chaz Crawford, Franco Vieta, Lucas Arn y Fernando Podestá. A ellos hay que sumar a los U23 Fermín Thygesen y Matías Caire.

San Martín comenzará a

la pretemporada el lunes 30

El plantel de San Martín de Corrientes pondrá en marcha los trabajos de pretemporada el lunes 30 de agosto bajo las ordenes del técnico Diego Vadell, que habló del mercado de pases, la Liga Sudamericana y del clásico rival Regatas.

En dialogo con La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 MHZ), Diego Vadell expresó que –con la llegada de Leonardo Mainoldi “estamos bien para poder empezar” aunque “de acuerdo a las problemáticas del año que vienen” podría retocarse más adelante. Justamente, la contratación de Mainoldi provocará otro juego en la zona pintada ya que hay un solo pivote definido en el plantel como Javier Saiz.

Al respecto, Vadell explicó que “para poder conformar un equipo, desde lo presupuestario y de los nombres, se requiere tomar algunas decisiones. Nosotros tomamos algunas decisiones que nos llevaron a buscar un tercer interno pensando en que Fabián (Ramírez Barrios) y Saiz eran los titulares”.

Entonces se buscó “un jugador que tenga tiro de tres puntos para que pueda jugar con Javier (Saiz) pero que pueda defender al 5 del equipo rival. Estábamos en la búsqueda hasta de un extranjero que estaba avanzado y surge lo de Mainoldi, que ya conocemos su jerarquía. Creo que, a través de los años, ‘Coco’ ha mejorado su juego defensivo”.

En otro momento habló de un ‘balance del mercado (de pases) muy bueno, aunque no lo quiso comparar con el de otras temporadas. Destacó la llegada de Ramírez Barrios, más lo de Mainoldi. Lamentó las bajas de Sebastián Acevedo e Iván Basualdo pero se debieron a cuestiones de presupuesto.

Además, la llegada de Santiago Ferreyra se da por un objetivo: “para fidelizar a Machuca (…), para firmarle el contrato le tenemos que abrir la ventana para que puedan ir a algún lugar en el inicio de los torneos, eso es lo que piden. Santiago viene a reemplazar esa ausencia, para ayudarlo a Gastón García, para ayudar a Franco Méndez que va a tomar el lugar de Zanzottera como suplente de Solanas, y tener algún jugador con más experiencia”.

Lo de Ramírez Barrios se da por su categoría y porque “es un competidor, te tira para adelante todos los días. Estoy muy contento de tenerlo”, admitiendo que el año pasado estuvieron cerca de contratarlo, algo que ahora se pudo dar y cumplir con San Martín “en esto de haya correntinos en el equipo”.

En cuanto a las aspiraciones para la temporada dejó en claro que “están renovadas: todo lo que hicimos el año pasado no nos va a hacer ganar ningún partido. Tenemos que empezar todo de nuevo (…) Puede ser que nos pusimos en un pelotón –de los que observan la Liga- de un equipo que juega bien y siempre va a estar entre los mejores porque llegamos a la final del Súper 20 y a la semifinal de la Liga Nacional. Nunca creo que me va a ir bien porque me haya ido bien la temporada anterior; creo que hay que hacer todo de nuevo, todos los días. (…) Tenemos el objetivo de ser un equipo. Estoy muy conforme con el mercado de pases pero trato que eso no sea garantía de nada”.

En el final habló de la Liga Sudamericana y sus intenciones aunque por el momento es muy prematuro; y tuvo palabras para el rival de la ciudad, Regatas, que se armó de buena manera, añadiendo que “me pone muy contento que los dos equipos de la capital tengan un buen equipo para que podamos hacer un gran clásico”.

Compartir

Linkedin Print