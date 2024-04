Con Garnacho y Mac Allister de titulares, el Manchester United y el Liverpool igualaron 2-2

Este domingo el Manchester United y el Liverpool empataron 2-2 en Old Trafford en un partido electrizante por la fecha 32 de la Premier League. Dos jugadores de la selección argentina fueron titulares: en el local Alejandro Garnacho y en el visitante, Alexis Mac Allister. Fue en encuentro vibrante, con goles de alta factura y polémicas.

De entrada hubo emociones y en la primera que tuvo el United, Garnacho ganó en velocidad, gambeteó al arquero Caoimhin Kelleher y convirtió, pero el tanto fue anulado por posición adelantada del delantero nacido en España y cuya madre es argentina.

Fue el Liverpool el que golpeó primero, ya que a los 23 minutos, a la salida de un tiro de esquina desde la derecha, Darwin Núñez la peinó y Luis Diaz con una tijera abrió el marcador. Así, los dirigidos por Jürgen Klopp, que pelean por el título, se pusieron en ventaja.

En la segunda mitad siguieron las emociones. A los 50 minutos Jarell Quansah erró su pase hacia el medio y Bruno Fernandes sorprendió desde más de casi la mitad de la cancha, lo vio adelantado a André Onana y el portugués convirtió un golazo.

A los 66 minutos el United lo dio vuelta por medio de un golazo de Kobbie Mainoo, que recibió en el área, la puso a colocar al ángulo y fue el 2-1 para el elenco a cargo de Erik ten Hag. Seis minutos más tarde Garnacho pudo haber marcado el 3-2, pero Kelleher le ahogó el grito.

El trámite del encuentro se volvió más intenso, con el Liverpool buscando el empate y dejando espacios que el United aprovechó para meter contragolpes. En este contexto, como es habitual, Mac Allister fue pieza clave en el Liverpool para la generación de juego producto de su excelsa pegada para asistir y abrir el juego de su equipo. Además, el ex volante de Boca Juniors suele moverse bien por la mitad del campo y fue una rueda de auxilio para los volantes de contención.A los 82 minutos, Aaron Wan-Bissaka dentro del área fue abajo contra Harvey Elliott y el árbitro Anthony Taylor sancionó penal. Fue ejecutado por Mohamed Salah, que llegó a nueve conquistas en la temporada y es cuarto en la tabla de máximos goleadores. Con 10 gritos se ubican Ollie Watkins (Aston Villa), Pascal Grobb (Brighton) y Kieran Trippier (Newclaste).

Con siete minutos adicionales el partido estuvo para cualquiera y el suspenso creció en Old Trafford. La última la tuvo el Liverpool con un tiro libre que Elliott recibió en el área, pero su tiro salió mordido y quedó en las manos de André Onana.

Con este empate el Liverpool alcanzó la línea de los 71 puntos al igual que el líder Arsenal, pero es segundo porque el elenco de Londres tiene mejor diferencia de gol. Mientras que el Manchester United es séptimo y está en zona de clasificación para la Europa League.

En la próxima fecha el Manchester United visitará al Bournemouth, el sábado desde las 13.30 (hora de la Argentina). Y el Liverpool recibirá al Crystal Palace, el domingo, desde las 10.00.