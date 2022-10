Con gol de tiro libre de Lionel Messi, el PSG le ganó a Niza y ya está en la punta

Compartir

Linkedin Print

El futbolista de 35 años puso el 1-0 ante Niza con una magnífica definición de pelota parada. El foul se lo habían hecho a él con una dura entrada

El partido estaba trabado. Al PSG le estaba costando encontrarle la vuelta a la defensa del Niza. El ataque parecía extrañar a Kylian Mbappé, quien inició el encuentro en el banco de suplentes. Hasta que apareció él… Lionel Messi se adueñó de un tiro libre en la puerta del área después de recibir una patada preocupante y la colgó de un ángulo para poner el 1-0 en el Parque de los Príncipes.

El rosarino se encontró con un pase atrás errático de Ross Barkley, giró en tres cuartos con cierta libertad a su alrededor y encaró rumbo al arco de Kasper Schmeichel. Soportó la carga de Mario Lemina y a puro slalom intentó sacarse de encima al brasileño Dante, quien no pudo quitarle la pelota pero le dio una dolorosa patada en la puerta del área. La violencia de la entrada terminó con una tarjeta amarilla del árbitro Jerome Brisard para el defensor de 38 años con pasado en Bayern Múnich.

Leo pareció estar sentido por ese golpe de rodilla contra rodilla, incluso llegó con cierta renguera hasta la ejecución del tiro libre. Pero no falló. El reloj marcaba el final de los 27 minutos del primer tiempo cuando Neymar pasó por arriba de la pelota y dejó a Messi en soledad. La Pulga levantó la cabeza, miró fijo y pateó por arriba de la barrera un disparo certero que fue imposible de detener para el arquero danés, que se quedó parado.

Por suerte, el capitán de la selección argentina pudo continuar sin problemas tras esa violenta entrada que recibió y no mostró síntomas de dolor posteriores más allá de la preocupación inicial en una jornada de alerta para el DT Lionel Scaloni, quien seguirá de cerca las situaciones físicas de Paulo Dybala y Nahuel Molina tras ser reemplazados en sus respectivas presentaciones con Roma y Atlético de Madrid.

Este fue el quinto grito del futbolista argentino de 35 años en la actual Ligue 1 que marca un detalle: quedó a una anotación de igualar los seis que festejó durante los 26 encuentros que afrontó durante la temporada pasada. Messi jugó como titular los nueve encuentros del torneo hasta el momento, en los que también aportó siete asistencias que lo colocan como el máximo asistidor del campeonato hasta el momento con cifras similares a las de su compañero Neymar.

En cuanto a los goles, es el tercero con más tantos en Ligue 1 de su equipo detrás de Neymar (8) y Mbappé (8). A nivel general, está ubicado en la cuarta colocación detrás de Terem Moffi de Lorient (6) y con una cifra similar a la de otros cuatro futbolistas.

Hasta ahora, lleva siete anotaciones en la temporada del PSG entre el grito que tuvo ante Nantes en la definición de la Supercopa de Francia y el tanto que sumó vs. Maccabi Haifa en la Champions League.

Con el partido 2-1 tras el tanto de Mbappé que le permitió al París volver a dominar el marcador, el entrenador Christophe Galtier decidió quitar a la Pulga del terreno de juego cuando ya el reloj sumaba 87 minutos. El argentino, que redondeó una buena presentación más allá del tanto, le dejó su sitio a Carlos Soler.

Por lo pronto, el equipo francés lidera la Ligue 1 con 25 puntos tras 8 victorias y 1 empate, pero además sostiene el invicto de 11 presentaciones sin caer en la temporada sumando los dos duelos de Champions League (ambos con triunfo) y la goleada en la Supercopa de Francia.

Compartir

Linkedin Print