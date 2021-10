Con goles de Barroso y Rodríguez, la Selección femenina se recuperó y venció a Chivas

Compartir

Argentina ganó el segundo de sus partidos en la gira por México con goles de Agustina Barroso y Yamila Rodríguez.

Con el objetivo más que claro de seguir sumando roce internacional en el inicio de este nuevo ciclo con Germán Portanova como DT al mando, laSelección Argentina femenina organizó una gira de amistosos por México. Y si bien en el primero justamente contra la selección azteca, no la pasó nada bien, terminó goleada, con el técnico expulsado y con muchas críticas hacia el arbitraje, en este segundo partido la suerte fue bien distinta. La Albiceleste le ganó 2-1 a las Chivas de Guadalajara y así, por lo menos, pudo pegar la vuelta con un mejor humor.

No obstante, la cosa no empezó bien para las chicas argentinas, ya que fue Chivas quien pegó primero -y de arranque nomás-. A los 8′, tras una doble tapada espectacular de su arquera, el equipo mexicano lanzó una réplica que terminó siendo letal. Llamativamente, la Selección Argentina quedó muy mal parada luego de esa doble chance desperdiciada y su rival lo aprovechó con la velocidad de Cervantes y la aparición goleadora de Joseline Montoya.

El empate argentino llegó a los 38 minutos por intermedio de Agustina Barroso, quien de cabeza la puso contra un palo tras un muy buen centro desde la derecha de Julieta Cruz. Y con la misma fórmula, a los 75′, marcó el 2-1, aunque con distintas protagonistas. En esta ocasión, la que tiró el envío (también desde la punta diestra) fue Urbani, que recién había ingresado desde el banco, y quien definió con la testa fue Yamila Rodríguez. La delantera de Boca agarró a la arquera de Chivas a contrapié y la dejó clavada.

La formación titular de la Argentina contra Chivas fue: Vanina Correa; Julieta Cruz, Agustina Barroso, Vanesa Santana, Ruth Bravo; Miriam Mayorga, Daiana Falfán, Florencia Bonesgundo; Yamila Rodríguez, Mariana Larroquette y Romina Núñez.

Estos dos partidos, ante el seleccionado de México y Chivas, le sirvieron a la Argentina para continuar con su puesta a punto para la Copa América del año que viene, aún sin sede definida. Está competición otorgará cinco plazas, tres directas y dos a repechaje, para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023.

