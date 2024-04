Con gran convocatoria se realizaron las Jornadas de Kinesiología 2024 del HAC

En la mañana del viernes 12 se desarrolló el acto de apertura de las Jornadas de Kinesiología 2024, que tuvo lugar en el salón de conferencias del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”.

El evento contó con una gran convocatoria, de aproximadamente 250 inscriptos. Cabe mencionar que la iniciativa se llevó adelante con el lema “Caminando hacia la recuperación”, destinado a todo el personal de salud y estudiantes de carreras afines.

Uno de los objetivos de la jornada fue promover el movimiento como un pilar fundamental en el proceso de recuperación y rehabilitación. Los disertantes que realizaron sus diferentes presentaciones son profesionales de distintas entidades públicas de la red sanitaria formoseña.

Por su parte, el acto estuvo precedido por autoridades del HAC, como ser la administradora general, la doctora Margarita Batista; el director de Gestión Clínica, el doctor Miguel Ángel Freis; el director de Gestión de Pacientes, el doctor Esteban Giroldi; y la directora de Gestión Administrativa, la contadora Carolina González.

En esta oportunidad, la doctora Batista comentó: “La capacitación ocupa un lugar preponderante en lo que es la formación, porque como profesionales tenemos una doble responsabilidad, una de ellas, es crecer cada día en nuestros conocimientos. Y tenemos la obligación de brindar a cada formoseño lo que realmente necesite, con calidad, calidez y eficiencia”.

“Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, en la provincia tenemos una red de salud creada por decisión del gobernador Gildo Insfrán, donde los efectores de salud desde el primer hasta el tercer nivel de atención siguen dando respuestas”, agregó.

Además, añadió que “se continúa formando profesionales para las distintas especialidades, las residencias son el aprendizaje supervisado del residente que ya tiene el título de médico. Muchos de los egresados ya están brindando sus servicios en toda la red de salud como hospitales interdistritales del interior y de Capital”.

Las palabras de bienvenida, en esta oportunidad, estuvieron a cargo del reciente asumido director de Gestión de Pacientes, el doctor Giroldi, quien expresó: “El servicio de kinesiología del Hospital de Alta Complejidad fue creado en el año 2005, jugando un rol importante en nuestra institución”.

Y sostuvo que “abarca tanto al paciente internado, como al paciente ambulatorio”, explicando que “el primero comprende las áreas neurocirugía, traumatología, unidad de cuidado intensivos, cuidados intermedios, entre otros”.

Asimismo, remarcó que “nuestros especialistas no trabajan solos, lo hacen a través de equipos multidisciplinarios para lograr un enfoque integral y coordinado de la atención”.

Y agradeció a los expositores, profesionales y público en general, afirmando que “sin su participación no sería posible realizar estas jornadas”.

Para cerrar, el responsable del servicio de medicina física y rehabilitación, el kinesiólogo Carlos Luckach, expresó: “Quiero agradecer a todo el personal del hospital, porque siempre nos apoyan, también así, a todos mis colegas, no solo compañeros de la institución, sino de toda la red sanitaria de la provincia por estar hoy presentes.

Y extendió el saludo a los profesores y estudiantes de educación física quienes año a año asisten a las jornadas.

“Es un orgullo y me genera una alegría inmensa la gran convocatoria”, resaltó y aprovechó la oportunidad para saludar a sus colegas por conmemorarse este 13 de abril, el Día Mundial de la Kinesiología”.

“Hace 19 años que funciona nuestro servicio de kinesiología y ver que esta área sigue creciendo en toda la provincia de Formosa, nos da una gran satisfacción y nos demuestra que este es el camino a seguir”, finalizó.