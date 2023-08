Con gran despliegue artístico se realizó la instancia municipal de Juegos Culturales Evita

Organizada por la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina, este domingo se realizó una nueva edición de los tradicionales Juegos Culturales Evita, primera instancia, con el lema “Creciendo en Democracia”.

Durante toda la jornada, talentos formoseños compitieron en las categorías sub 15, sub 18, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad – de 12 a 18 años -, en las siguientes disciplinas: Canto Solista, Freestyle, Fotografía, Pintura/Dibujo, Cuento, Poesía, Videominuto, Danza, Conjunto Musical, Teatro Grupal, Teatro Unipersonal, Historieta y Danza Individual.

Cabe destacar que los competidores estuvieron acompañados y alentados por sus familiares en una jornada que se caracterizó, como todos los años, por la buena convivencia durante la competencia y el disfrute de los asistentes.

En la ocasión, el titular del área Rodrigo Portocarrero, agradeció “a todos los que se hicieron eco de la invitación para este encuentro tan lindo que son los Juegos Culturales Evita en su instancia municipal, los que son inclusivos, participativos, federales, y se hacen de una manera descentralizada”, sostuvo. “Los juegos buscan la promoción del trabajo en equipo, la solidaridad y también el respeto mutuo, y el objetivo es que en esta instancia los chicos lo puedan llevar a cabo”, precisó.

La grilla de ganadores por disciplina y categoría quedó compuesta de la siguiente manera:

Historieta: Categoría única: 1º Puesto, Julián Vera.

Cuentos: Adultos mayores: 1º Puesto, José Martín Retamoza.

Poesía: Sub 15: 1º Puesto, Luna Yazmín Britos; 2º Puesto, Morena Insaurralde; 3º Puesto, María de los Ángeles Verón. Adultos mayores: 1° Puesto, Alejando Maldonado.

Videominuto:Sub 15: 1º Puesto, Florencia Aquino. Sub-18: 1º Puesto, Priscila Centurión; 2º Puesto, Sofía Braña; 3º Puesto, Benjamín Pablo.

Canto: Sub 15: 1º Puesto, Bruno José Rodríguez; 2º Puesto, María de los Ángeles Insfrán; 3º Puesto, Eugenia Muñoz. Sub 18: 1º Puesto, Agostina Garay; 2º Puesto, Luana Genes; 3º Puesto, Máximo Benítez.

Conjunto Musical: Categoría única: 1º Puesto, Guillermo Rivero-César Pereyra.

Freestyle: Sub 18: 1º Puesto, Gabriel Fretes (Sombra).

Danza: Sub-15: 1º Puesto, Penayo-González; 2º Puesto, Escobar-Miranda; 3º Puesto, Sosa-Ybáñez. Sub 18: 1º Puesto, Roglan-Martínez; 2º Puesto, Arce-Alarcón; 3º Puesto, Guillen-Gutiérrez.

Danza Libre: Categoría única: 1º Puesto, Raúl Castillo; 2º Puesto, Gastón Sosa; 3º Puesto, Alan Gutiérrez.

Teatro Grupal: Categoría única: 1º Puesto, Obra ¿Vendrán?; 2º Puesto, Obra “Aquí pasan cosas raras”; 3º Puesto, Obra “Tic-Tac o Tac -Tic”.

Dibujo-Pintura: Sub 15: 1º Puesto, Victoria Jarzinsky; 2º Puesto, Sofía Saucedo; 3º Puesto, Angélica Franco. Sub 18: 1º Puesto, Fátima Capra; 2º Puesto, Luana Decker; 3º Puesto, Tiziana Pérez. Adultos mayores: 1º Puesto, Rubén Raúl Paladino.

Fotografía: Sub 15: 1º Puesto, Tamara Rolando, 2º Puesto, Nahuel Rojas. Sub 18: 1º Puesto, Marilin Valdéz; 2º Puesto, Sara Morales; 3º Puesto, Marilina Araujo.

Finalmente informaron que los ganadores participarán de la instancia provincial, y de allí saldrá el ganador que nos va a representar en la ciudad de Mar del Plata, mientras que los adultos mayores lo harán en Santiago del Estero.

