Con gran éxito están culminando las Olimpíadas Municipales con las últimas disciplinas en disputa

Con una convocatoria para destacar a lo largo de todo el encuentro, culmina una nueva edición de las Olimpíadas Municipales con las últimas disciplinas actualmente en disputa, la que tendrá su broche de oro con la entrega de premios y reconocimiento a ganadores y destacados.

Guillermo Ovelar, Director de Deportes de la Municipalidad capitalina, afirmó: “Estamos muy conformes porque hemos tenido dos meses de olimpiadas y hemos desarrollado gran parte de las disciplinas planificadas, actualmente cerrando las actividades restantes, precisamente con vóley de piso, fútbol de campo y truco, para finalizar”, detalló.

“La participación en todas las disciplinas fue destacable, con más de 700 empleados municipales que compitieron en todo este tiempo, y ya aproximándonos al Día del Empleado Municipal, fecha que el intendente Jorge Jofré ha revalorizado en a lo largo de su gestión, y desde Dirección de Deportes aportamos nuestro grano de arena con la organización de las Olimpiadas para conmemorar esta importante fecha”, destacó Ovelar.

“La convocatoria año a año fue excelente – agregó –, el empleado municipal ha tomado como propia a cada una de las disciplinas que se disputaron, y esta edición no es la excepción, vista la cantidad de participantes que compitieron. Es para destacar la creciente participación femenina en varias actividades, tal como en la pesca, por ejemplo, donde superó a la presencia masculina”, subrayó.

Agradecimiento

“Finalmente quiero agradecer al intendente Jofré por el permanente acompañamiento desde la organización de este evento, y a los deportistas, como así también a todas las personas que se involucraron para que todo se dé de la mejor manera”, concluyó el funcionario comunal.