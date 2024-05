Con gran éxito finalizó ayer el Taller de «Elaboración de plan de negocio»

Este viernes a desde las 09:00 frente a una gran concurrencia, a pesar del mal clima; se realizó la entrega de certificados del taller gratuito “Elaboración de plan de negocio”, dirigido a trabajadores, emprendedores y público en general.

“Este taller de plan de negocios, la verdad que tuvo mucha expectativa, y también nos demostró el interés de la gente por aprender y saber más, entender qué tiene que ver con un costo, una ganancia de un producto, que hay que fijar precios… que a veces se nos hace difícil a todos los que desean emprender. Entonces esto es una manera de darle las herramientas necesarias para que esto sea posible. La verdad que la concurrencia fue muy buena a pesar del clima y las constantes lluvias. Al ver que muchas personas no pudieron asistir hoy, día en que entregamos los certificados, hemos decidido junto a los profesores que dictan el taller que se vana poner días de consulta por si quedaron dudas entre los que hoy está presentes.Y los que no pudieron venir pueden acercarse también esos días para,justamente, para ser atendidos, ayudarlos en lo que necesitan y darles también la misma posibilidad a todos por igual. El fin es que todos puedan optar por realizar su emprendimiento y colaborar con un ingreso a la economía familiar”, explicó la directora de Turismo, Cristina Salomón.

“Es una oportunidad de trabajo que realmente la hacemos entre todos, hablamos de Formosa capital destino seguro y creemos fehacientemente como dice el Intendente Jofré que esta es la manera en la que podemos ayudar desde el municipio y creo que es muy importante para todos, sobre todo en este contexto socioeconómico que atraviesa la provincia y el país”.

“La mayor duda o problemática que les interesó a los alumnos del taller fue el proceso que va desde la inversión a la venta del del producto, así como saber cuándo “ganamos”, o cuánto ganamos, esa creo que es la mayor problemática que existe en este momento. Porque a veces creemos que cobrando el doble ya estamos ganando y nos olvidamos de los costos de inversión y de lo que hay en el medio, como por ejemplo el pago de la luz, el agua… que son costos fijos y siempre están. Es muy importante saber reconocer y deducir cuales son los costos fijos, cuáles son los costos variables o qué cantidad de nuestro producto tenemos que vender para que; primero, equiparemos todos esos costos y podamos pagar lo que invertimos y segundo, para que después sea realmente una ganancia”.

“Creo que fue muy acertado este taller, la gente lo pidió mucho, no solamente en la capital sino desde el interior, la gente nos pidió por favor que les informemos cuando hay otra oportunidad de participar del taller porque quieren venir a participar”.

Al consultarle cuáles son los talleres que se van a realizar a futuro, nos respondió:

“Lo que se viene próximamente en cuanto a talleres, se viene el de “Manos de mi tierra”, que habla de nuestra ciudad, nuestra provincia multiétnica, pluricultural y bilingüe. Son de modalidad teórica y práctica que es lo que más le gusta a la gente. Y en esta oportunidad, si Dios quiere y el tiempo lo permite, el 8 y el 10 de mayo arrancaría el taller “Manos de mi tierra”, en donde se hacen trabajos con arcilla y barro”.