Con gran éxito se realizó la Feria Ganadera Paippera en Laguna Blanca

Con el acompañamiento del vicegobernador Eber Solís, en una muestra más de la equidad territorial y la justicia social del Modelo Formoseño, se llevó a cabo en la localidad de Laguna Blanca la 17° comercialización de hacienda y la 1° Feria Ganadera Paippera.

Dichos eventos fueron concretados merced a un trabajo articulado del Instituto PAIPPA y la Asociación de Productores Agropecuarios de la Región Norte, comercializándose 550 cabezas de ganado pertenecientes a 35 familias de pequeños y medianos productores de la zona.

“Con orgullo y compromiso acompañé, por pedido de nuestro querido gobernador Gildo Insfrán, la 17° comercialización de hacienda y 1° Feria Ganadera Paippera en Laguna Blanca”, subrayó el Vicegobernador.

Y puso de resalto que “este encuentro refleja el trabajo, la cultura del esfuerzo y un Estado presente, que impulsa desde la región norte de la provincia el crecimiento de una Formosa verdaderamente libre, soberana y con independencia económica”.

Del mismo modo, hizo notar que “en este tiempo se han realizado muchísimos remates, no solo en esta localidad, sino también en diferentes lugares de la provincia”, anticipando que la semana que viene se desarrollará otro en Puerto Irigoyen, donde se desplegará “el Estado presente para defender a los pequeños productores paipperos y que no venga ningún vivo desde afuera a querer aprovecharse de ellos y sacarles el esfuerzo de tantos años”.

Por su parte, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el médico veterinario Rubén Casco, calificó a la jornada como “una fiesta del Modelo Formoseño”, con la participación de productores de diversas localidades como Pastoril, Tres Lagunas, Riacho He Hé, Siete Palmas, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Buena Vista, El Espinillo y Tacaaglé.

“Como siempre dice nuestro Gobernador, buscamos que el productor venda, de forma directa en una de estas ferias remate que hacemos, y que no venga ningún tercero a sacarle su esfuerzo, demostrando con esto un Gobierno presente”, puso en valor el funcionario.

Desarrollo rural

En la misma sintonía se pronunció el ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez, quien enfatizó: “Una vez más, en este caso en Laguna Blanca, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Instituto PAIPPA, puso en acción una política estratégica vinculada a productores paipperos ganaderos, para poder generar estos ámbitos de comercialización, donde no solamente se expresa el potencial en términos de genética y de calidad de la hacienda, sino también en todo lo que implica esto, en cuanto al desarrollo de las comunidades rurales”.

Contundente, remarcó que ello no sería posible “si el gobernador Insfrán no hubiese tenido hace mucho tiempo la decisión de lanzar un programa como el PAIPPA”, significando que esta acción política revolucionaria “ha permitido que la justicia social llegue a la chacra de los productores”.

A partir de allí se pudieron “generar estos espacios de comercialización, con el financiamiento del Fondo Fiduciario Provincial”, al igual que con “la incorporación de genética para que los animales que tienen los productores puedan también adquirir una mejor calidad”.