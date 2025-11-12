Con gran éxito, Stamateas brindó una conferencia en la ciudad de Formosa

El reconocido escritor, psicólogo y conferencista Bernardo Stamateas se presentó en la ciudad de Formosa, brindando una charla motivacional que convocó a más de 500 personas, evento organizado por la Municipalidad de la ciudad a través de la secretaria de Acción Social.

Durante el evento, el Dr. Stamateas presentó su último libro “Vida Nutritiva”, el cual trata sobre cómo vivir la vida en plenitud en todos los tiempos y edades.

Con su estilo elocuente y profundo, Stamateas compartió herramientas clave para el crecimiento personal, tocando corazones y dejando un mensaje transformador en cada asistente. Su muestra no solo cumplió, sino que superó ampliamente las expectativas de los formoseños presentes.

Al respecto, la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo agradeció a «todos los que formaron parte de esta jornada inolvidable, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo iniciativas que inspiren y enriquezcan a nuestra sociedad».

Stamateas, en sus redes sociales manifestó: “Gracias a la gente de Formosa por tan buena onda y tanto cariño. Fue un día bendecido”.