Con guardia de Honor, sepultaron ayer los restos del gendarme asesinado en Buenos Aires

Los restos de Julián Ibañez, el gendarme asesinado en la provincia de Buenos Aires en un hecho de inseguridad, fueron despedidos en el cementerio de San Antonio con profundo dolor por sus familiares, allegados y camaradas. «Queremos justicia por mi sobrino», expresó la tía del joven al Grupo de Medios TVO.

«Es un pedido de justicia que no sabemos si se va a dar, la verdad que no puedo hablar, es un dolor que no se puede explicar. Justicia por mi sobrino, que no quede impune por favor», manifestó la mujer minutos antes de que los restos de Julián partieron hacia su descanso final.

El gendarme de 24 años fue asesinado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría en un robo piraña el pasado domingo. Julián aguardaba por un camarada para ir a prestar servicios cuando fue abordado por un grupo de delincuentes menores de edad.

Al defenderse, el joven gendarme hiere a dos de sus asaltantes, mientras que el resto lograron sacarle el arma con la cual le dispararon en la cabeza. Los menores detenidos tienen 15 y 16 años.

En ese sentido, su abuela también exigió justicia.»Que no quede impune por favor, que no haya otro nieto tirado, justicia por Julián. Que cambien las leyes es lo que pido por favor», dijo en la cochería de San Martín al 1400.

Los restos de Julián fueron acompañados por una Guardia de Honor de Gendarmería Nacional junto al Cuerpo de Tránsito de la Municipalidad de Formosa, hasta el cementerio de San Antonio. En su paso por la provincia de Corrientes, camaradas de diversas localidades también le rindieron homenaje con un cordón a la vera de la ruta.

Finalmente, minutos antes de su despedida final, su tía reiteró el pedido de justicia. «Queremos justicia para mi sobrino, que cambien las leyes, basta de impunidad. No queremos que mañana haya otro Julián», finalizó.

