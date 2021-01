Con la ausencia de Messi y sin brillo, Barcelona le ganó al Elche que se hunde en la tabla

Compartir

El Barcelona, sin Lionel Messi que cumple su segunda y última fecha de suspensión, venció al Elche por 2 a 0 con goles de Frenkie de Jong y Riqui Puig por uno de los partidos de la fecha 20 de La Liga de España. Con este triunfo el elenco catalán buscó no perderle terreno al líder de la tabla, el Atlético de Madrid. El equipo Culé no mostró una notoria superioridad y recién en el último cuarto de hora del primer tiempo tuvo llegadas de peligro. El gol llegó a siete minutos del descanso. Y el segundo tanto fue en el epílogo del cotejo. En tanto que el conjunto dirigido por el argentino Jorge Almirón sigue en las últimas posiciones y hoy está perdiendo la categoría.

En el inicio el conjunto local mostró más aproximación al área contraria. Sin embargo, el Barça recuperó el control del mediocampo y empezó a arrimarse al campo rival. Aunque no tuvo la claridad suficiente para generar jugadas de peligro.

A la salida de un tiro libre, Antoine Griezmann no llegó a cabecear en una jugada que podría haber terminado en gol. El francés estuvo expectante en el área chica, hubo un desvío y la jugada terminó con un remate desde afuera del área que se fue alto sobre el arco de local.

Pero de inmediato el Elche respondió con un cabezazo de Raúl Gutiérrez “Guti” que se fue arriba del travesaño. La instancia tuvo un taco previo en el área grande del argentino Lucas Boyé, que fue una de las principales cartas del elenco local en el inicio.

En tanto que el Barcelona tuvo en Ousmane Dembélé a su jugador más peligroso en el primer tiempo. El galo se mostró incisivo por la banda derecha. Por caso, tras un desborde suyo, tiró el centró que Jordi Alba conectó con un tiro que se fue cerca del palo derecho.

A los 33 minutos llegó la primera llegada de peligro real del visitante con un remate de Sergio Busquets que fue contenido por el arquero Édgar Badía, quien empezó a edificarse como figura. El mediocampista tuvo otra a los 36, luego de un despeje a la salida de un tiro libre: la pelota pasó cerca del arco.

Pero a los 38, Frenkie de Jong abrió el marcador. Fue tras un centro a media altura que Diego González quiso despejar y la metió en su propio arco cuando picaba Griezmann. De Jong empujó, pero la pelota estaba adentro. De todas formas el árbitro Valentín Pizarron Gómez le dio el gol al neerlandés.

A los 8 minutos del complemento, Dembélé remató y Badía respondió con una buena atajada. Dos minutos más tarde, de contra, otro argentino, Emiliano Rigoni, tuvo la más clara para el Elche y quedó solo ante Marc-André ter Stegen, quien le contuvo el remate.

Más tarde, a los 21 minutos Pedri González puso un derechazo que tocó en un defensor del Elche y el balón fue contenido por Badía.

Luego el Barcelona siguió con el control del juego, pero careció de profundidad para poder crear llegadas de peligro. Recién en los últimos diez minutos tuvo una chance clara para liquidar el pleito. Dembélé cayó en su nivel y salió reemplazado por el portugués Francisco Trincão, que a los 82 minutos puso en jaque a la defensa local, pero Badía contuvo su remate con seguridad mientras Griezmann se relamió ante un trunco rebote.

A los 86 Trincão tuvo otra clara cuyo cabezazo fue controlado por Badía que a esa altura ya se convirtió en una de las figuras del partido.

Dos minutos más tarde, Riqui Puig, que sustituyó a Pedri, puso el 2 a 0 con un cabezazo tras un centro de de Jong.

Con esta victoria el Barcelona suma 37 puntos y quedó a siete del Atlético de Madrid, que hoy (17:00 horas de la Argentina) jugará con el Valencia. El equipo Culé plasmó su cuarta victoria al hilo y ocupa la tercera posición en la tabla. Cabe recordar que los cuatro primeros clasificarán de forma directa a la próxima edición de la Champions League.

En tanto que el Elche se hunde cada vez más en la tabla y ratificó su delicada situación. Hoy el equipo de Almirón es penúltimo en las posiciones y es uno de los tres que está en zona de descenso.

En la próxima fecha, el elenco dirigido por Ronald Koeman volverá a tener a disposición a Leo Messi, que hoy por televisión vio el triunfo de sus compañeros.

