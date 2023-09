Con la dolarización se perdería un 90% de poder adquisitivo: «El resultado es desastroso»

El Centro de Economía Política Argentina, que dirige Hernán Letcher, diseñó una calculadora para estimar cuánto se reducirían los salarios y la capacidad de compra en caso de aplicarse la propuesta de Javier Milei.

La dolarización propuesta por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tendría un resultado «desastroso» e implicaría «una pérdida de poder adquisitivo aproximada de más del 90%», sostuvo este jueves el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La entidad diseñó una calculadora para que los interesados puedan comprobar a cuánto se reducirían sus salarios y cómo se reduciría su capacidad de compra en caso de concretarse la dolarización con los actuales niveles de activos del Banco Central, como cociente de todos los pasivos (remunerados y no remunerados) de la autoridad monetaria.

De esa forma, con pasivos por $ 23,4 billones y activos por US$ 6.400 millones al 31 de julio, CEPA planteó «un escenario de dólar a $ 3.700».

«Este tipo de cambio, aún siendo ya de por sí elevado, supone la pérdida del respaldo de los depósitos en dólares de los ahorristas», indicó la entidad dirigida por Hernán Letcher, que al respecto explicó que «la dolarización implica usar los dólares que respaldan tus ahorros».

En una simulación realizada con la calculadora diseñada por CEPA, se llega a la conclusión que un sueldo de $ 200.000 pasaría a ser de US$ 54 al tipo de cambio señalado.

Esa nueva situación derivaría en un recorte del poder adquisitivo, que con esos ingresos pasarían de 83 kilos de asado a solamente 8 kilos, en tanto en el caso de la yerba mate se reduciría de 187 a 19 kilos.

«El resultado es desastroso: una pérdida de poder adquisitivo aproximada de más de 90%», advirtió.

Relacionado