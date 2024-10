«Con la incorporación de 6 coches, Fermoza busca llevar mejores servicios a los usuarios»

El director de transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de diferentes temas entre ellos acerca de la incorporación de unidades adicionales en las líneas G y K de la empresa “Fermoza”, buscando mejorar la frecuencia y cobertura en barrios. Desde ayer, la línea G sumó dos unidades adicionales, alcanzando un total de ocho colectivos en circulación, lo que permitirá reducir la frecuencia a solo 12 minutos entre cada servicio.

Olivera comenzó diciendo: “hemos ampliado algunos recorridos sobre todo lo que es la línea “K”. Los barrios que ahora se incluyen en estos recorridos era una gran deuda que teníamos con el usuario y lo pudimos cubrir, para ello se han puesto más líneas para reforzar las mismas”.

“Los vecinos del barrio San Isidro que antes tenían que salir a la ruta para tomar un colectivo, después de muchos años este conglomerado hoy tiene su línea. De a poco estamos cuidándonos y tratando de mejorar, esto lo logramos a través del mano a mano con el vecino”, añadió.

“Con estas nuevas 6 unidades, llegamos a los 50 colectivos y prevemos llegar a 60 a fin de año, pero vamos de a poco porque sin subsidios es bastante difícil, pero sabemos que lo vamos a lograr porque de a poco vamos a ir incorporando más unidades”, explicó.

Al mismo tiempo adelantó que a partir del primer minuto del miércoles 30 de octubre comenzará el primer paro nacional que convoca la Mesa Nacional del Transporte, un organismo sindical que reúne a las dos grandes confederación de gremios del sector que se unieron ante los ataques del gobierno contra Aerolíneas Argentinas, pero también por las complicadas negociaciones paritarias.

No obstante, en la capital provincial la medida no afectará a los usuarios del servicio público de pasajeros. “Acá hay un mérito cuyas raíces deben buscarse en el compromiso, en la convicción y en la osadía del intendente Jorge Jofré, que en un momento de extrema gravedad del servicio en la ciudad, decidió barajar y dar de nuevo, naciendo “Fermoza”, la empresa municipal que hoy no para de crecer”, apreció Fabián Olivera, titular municipal de Transporte.

“Mantenemos un diálogo abierto y franco con los choferes, ellos ven el esfuerzo, y entendieron que lo que ocurre en el resto del país nada tienen que ver con nuestra realidad; por eso no se pliegan al paro del miércoles”, precisó.

“Una inmensa parte del país hoy sufre una profunda crisis en el transporte, principalmente en el armado de los valores del pasaje, tras la eliminación de los subsidios por parte del presidente Milei”, contextualizó.

“Nosotros ya dejamos atrás ese escenario, a comienzos del año; hoy producto del diálogo profundo y fecundo entre todas las partes que componen el servicio de transporte de la ciudad, evitamos el paro nacional del 30 de octubre”, cerró.