Con la participación de senadores nacionales, ADECUA llevó adelante una conferencia de prensa

Compartir

Linkedin Print

Ayer en horas de noche, se llevó adelante la conferencia de ADECUA (Asociación de Defensa a los Consumidores y Usuarios de la Argentina), que tiene como presidente a Sandra González y como director de la entidad a Osvaldo Rioprede, la misma fue organizada por la Consultora social, Tendiendo Redes y de la que han participado además de varios miembros del radicalismo formoseño, la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada y el senador Luis Naidenoff.

González comenzó diciendo «celebramos estar colaborando con esta nueva consultora, este es un puntapié para poder llevar adelante una nueva asociación en defensa de los consumidores y usuarios de la provincia de Formosa, que tanto lo necesitan».

«La verdad es que estamos en uno de los peores momentos sociales, económicos, financiero de los consumidores y usuarios. Yo creo que hoy en lugar de defender a los consumidores y usuarios estamos defendiendo a los consumidos y usados porque realmente la sociedad esta padeciendo no solo lo que hace a la inflación, sino que también cada punto de la inflación es más pobres en Argentina y esto es una degradación que estamos teniendo día a día, pero no es solo eso porque hoy la defensa al consumidor con la situación que se esta viviendo no se puede dar como tal», añadió.

«Asimismo, indicó que no hay Estado. Yo sabiendo que venía esta semana a Formosa, toda la semana traté de comunicarme con la oficina de Defensa al Consumidor de Formosa y no me han atendido nunca, esto es lo que hay que cambiar y lo tenemos que hacer nosotros, debemos empezar a exigir porque nosotros conocemos nuestras obligaciones que son muchas, pero no conocemos nuestros derechos», manifestó.

«Hay que recordar que las leyes son nacionales, la Constitución Nacional en su Art. 42 habla de habla de los derechos de los consumidores y usuarios y evidentemente acá parece que no existe como en otros lugares pasa», explicó.

«Acá, en Formosa tenemos mas problemas y esto lo que debemos comenzar a cambiar desde organizaciones, desde el trabajo permanente de los relevamientos de precios, de saber que es lo que tenemos para reclamar. Siempre digo que un consumidor informado es un consumidor con poder porque cuando comenzamos a exigir y hacer valer nuestros derechos empiezan a cambiar las cosas», acotó.

Por su parte, el director de la entidad a Osvaldo Rioprede explicó «debemos decir que un consumidor informado es un consumidor con poder es una frase que de alguna manera la inventamos pensando que es una realidad».

Cobro con guaraníes

en Clorinda

«Hoy me contaban acá, que ha comerciantes que no reciben dinero argentino, que quieren guaraníes, el peso argentino es la moneda de uso en el país, no pueden no aceptarlo, nadie me puede obligar a pagar con otra moneda», indicó.

Posnet

«Otra de las cuestiones que me señalaban era el posnet, todos los comercios deben contar con este aparato, eso lo establece la AFIP ya que en uno de los carteles que el organismo da, se puede abonar con la tarjeta de debito lo puede hacer, estos son derechos irrenunciables», explicó.

«El Estado debe controlar todos estos aspectos, porque si esto no sucede hay libre albedrío para realizar tal acción», cerró.

Compartir

Linkedin Print