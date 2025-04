Con la presencia del Vicegobernador, quedó inaugurado el Mercado Comunitario de Pirané

Durante una ceremonia llevada a cabo este domingo 13, quedó inaugurado el Mercado Comunitario en la emblemática estación del tren de Pirané. El acto contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís, la intendenta local Yessica Palacios, el subsecretario de Empleo Rodrigo Sandoval y autoridades gubernamentales.

Este lugar histórico fue revitalizado gracias a la gestión municipal, convirtiéndose en un espacio donde las familias no solo pueden disfrutar, sino también avivar la economía local.

La gran noche de apertura contó con la feria de emprendedores, artesanos y el show de Ángelo Aranda, quien junto a talentosos artistas formoseños han hecho de este momento una gran fiesta popular, poniendo en alto la cultura formoseña.

En ese contexto Solís valoró la recuperación de este predio histórico y la apertura de un mercado que brindará oportunidades laborales a muchos emprendedores.

Dijo que a diferencia del Estado Nacional, Formosa apoya decididamente a sus emprendedores. “Cuando el Estado se aleja, se amplían las inequidades y las injusticias, es lo que está pasando a nivel país” subrayó.

La intendenta Palacios comentó que se trata de un proyecto anhelado por los piranenses y destacó el apoyo del Gobierno provincial. “En estos tiempos donde a nivel nacional todo es recorte, esto no se podría hacer si no se hace con un trabajo articulado con el gobierno provincial” explicó.

Agradeció al Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Empleo, a Obras Públicas. “Fue un trabajo en conjunto de muchísimas instituciones. Especialmente a todo nuestro equipo, el Concejo Deliberante” agregó.

Señaló que será un punto de encuentro para los emprendedores, pero también para la cultura, siendo un espacio para músicos y bailarines. “Tendrá múltiples funciones” adelantó, tras aclarar que esta inauguración corresponde a la primera de tres etapas, de un gran proyecto.

Empleo

También se refirió a esta inauguración, el subsecretario de Empleo Rodrigo Sandoval quien resaltó la gestión de Palacios al frente del Ejecutivo Municipal y destacó que la idea no sólo es potenciar a los emprendedores, sino también a los comerciantes, empresarios e instituciones, para que muestren lo que se hace en Pirané, abarcando también los aspectos gastronómicos y culturales.

“Encontramos este lugar, el paseo del ferrocarril, un lugar donde nació Pirané, un lugar donde está la identidad de este sitio. Entonces decidimos ya hace tres meses comenzar esta reconstrucción, manteniendo la identidad justamente pero dándole el toque que tenemos nosotros del Mercado Comunitario de Emprendedores” añadió.

Aclaró Sandoval que se encuentra abierta la posibilidad a más emprendedores de sumarse al Mercado, aclarando que deben formarse con la Subsecretaría. “Los que van a comercializar hoy no son emprendedores que vinieron solamente para esta vez, son emprendedores que están con nosotros hace tiempo formándose” subrayó.