Con la presentación de agenda, Educación Especial dio inicio al Mes de la Inclusión

En octubre, en la Argentina se conmemora el Mes de la Inclusión y para celebrarlo, desde el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, a través de la Modalidad de Educación Especial, tienen en agenda la realización de variadas actividades en las distintas instituciones de enseñanzas que se encuentran distribuidas en todo el territorio provincial.

Este viernes 3 de octubre se realizó el acto de apertura del Mes de la Inclusión en la Escuela Provincial de Educación Especial (EPEE) N° 1. Del mismo, participó el subsecretario de Educación Luis Ramírez Méndez, el jefe de la modalidad Gustavo Miers y demás autoridades.

Sobre la fecha de inicio, Miers, aclaró que en Capital no pudieron realizarlo el 1° por inclemencias del tiempo, pero acentuó que “en el interior ya empezaron a desarrollarse algunas actividades”.

Entre las acciones a desarrollarse, el Jefe de la modalidad precisó que serán de “concientización y sensibilización, siempre trabajando hacia el afuera, a través de propuestas recreativas, culturales, deportivas”.

“Tenemos 35 escuelas especiales en toda la provincia con edificios modernos, lindos, adaptados”, subrayó y en este contexto recordó que “hace pocas semanas el gobernador Gildo Insfrán puso en funcionamiento la escuela especial de la localidad de Los Chiriguanos”.

Tal es así, que aseguró: “Los alumnos de todas las instituciones de la provincial tienen la misma igualdad de oportunidades”.

Además, puso en resalto que “las escuelas especiales formoseñas nunca estuvieron en emergencia, porque la provincia, a través de la gestión de Insfrán y sus políticas inclusivas, siempre garantizó el cumplimiento de sus derechos”, realidad contraria a la vivida a nivel nacional, en donde el mandato del presidente Javier Milei, solo se dedicó a vulnerar cada uno de esos derechos.

Es por ello que “en Formosa debemos seguir fortaleciendo la educación especial mediante el trabajo y compromiso desde el lugar que nos toque a cada uno, pero no solamente este mes, sino los 365 días del año”, cerró Miers.