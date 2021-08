Con las billeteras digitales crecen los usuarios de dinero electrónico

Compartir

El crecimiento de la cantidad de usuarios de dinero electrónico se mantuvo en julio por quinto mes consecutivo al sumar un total de algo más de 43 millones de clientes, traccionados esencialmente por la incorporación de las aplicaciones asociadas a las billeteras electrónicas, que llegaron al récord de más de 4 millones cuentas.

Así el uso de billeteras electrónicas “subió 15,5% en julio y casi multiplicó por tres la cantidad registrada un año antes”, de acuerdo con el último informe elaborado por la Red Link.

La practicidad para realizar todas las transacciones monetarias y no monetarias cotidianas, sin necesidad de tener a mano ni los pesos ni las tarjetas vinculadas con la cuenta bancaria, hacen de este canal el más dinámico del sistema.

Esa característica permitió detectar que, por ese canal, el cliente bancario cursa las operaciones vinculadas con la espontaneidad y necesidades de consumo diario, mientras que las transacciones por altos montos y compromisos programados, como son los pagos de impuestos, expensas, alquileres, préstamos, entre otros, las canaliza a través del home banking.

En julio, se registraron casi 170 millones de transacciones, de las cuales las monetarias fueron las más expansivas (1.094.662), mientras que las operaciones de pago se incrementaron en poco más de 165 mil. La Banca Digital creció 2,1% con respecto a junio, y acumula desde el inicio de 2021 un crecimiento de 7 por ciento.

El índice de UDE Link acusó un aumento de 5,4% en el monto total de las transacciones ajustadas por inflación, en comparación con junio, y 11,1% respecto del nivel que registró en julio del año anterior. Volvió a la zona de 200 puntos con base en 2017 igual 100, que había arrojado en el primer cuatrimestre del 2021.

El total de usuarios de dinero a través de canales no presenciales reafirmó el ritmo de crecimiento de los meses anteriores, con la incorporación de poco más de 940.000 clientes bancarios nuevos. Con esta cifra se llegó al récord de 43,1 millones, mientras que el total de transacciones se consolidó con un crecimiento por quinto mes consecutivo récord con poco más de 719 millones.

Durante julio de 2021, como era de esperar, se vio un aumento del 0,7% en lo que respecta a tarjetas con uso, manteniendo una tendencia de crecimiento por quinto mes consecutivo, sumó casi 160.000 tarjetas activas.

Por segundo mes consecutivo, la transacción Debin Crédito creció aceleradamente, otra vez rozando las 600.000 transacciones por arriba del nivel de junio y por primera vez, el Debin Débito también tuvo un gran impulso en el séptimo mes, se elevó en 360.000 operaciones.

Las extracciones sin tarjeta en cajeros automáticos aumentaron en julio, llegando a 1 millón de transacciones, dato que no es menor, dado que es la primera vez que se supera ese umbral sin estar apalancado por un hecho masivo en particular, más que la confianza, seguridad y simplicidad de esta operatoria.

Sobresalió el crecimiento que está teniendo esta funcionalidad, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se cursan el 62% de las transacciones, con un incremento de 121.000 en operaciones respecto al mes previo.

