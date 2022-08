Con Lionel Messi, Neymar y Mbappé en el ataque, PSG goleó 5-2 al Montpellier

Compartir

El París Saint Germain se presentó en buena forma ante su público: vapuleó 5-2 al Montpellier con buenas actuaciones de Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi. En Parque de los Príncipes, se impuso con comodidad por la segunda fecha de la Ligue 1 y quedó como único líder del certamen.

Apenas 16 minutos duró la oposición de un Montpellier que pasado el cuarto de hora empezó a sufrir por todos los flancos. Lionel Messi frotó la lámpara y dejó solo a Neymar, que no llegó a definir cara a cara con el arquero pasado el cuarto de hora. Luego Ney llegó hasta el fondo y centró por bajo un balón que le pasó en medio de las piernas al guardameta y fue rechazado sobre la línea por Theo Sainte Luce. Tras una mano insólita de Jordan Ferri dentro del área, el árbitro sancionó penal a instancias del VAR y Kylian Mbappé no pudo con la magnífica volada del suizo Jonas Omlin, que mantuvo el cero. Y enseguida Messi lo puso a prueba con un tiro libre en el que el 1 volvió a reaccionar de forma magistral.

Llegando a la media hora del juego, Neymar le dejó una pelota sobre la medialuna del área a Messi, que de borde interno trató de ubicarla junto al palo y nuevamente perdió con Omlin. Al minuto, el argentino y el brasileño volvieron a combinar: Messi dejó en posición de gol a un Neymar que fue derribado por un defensor, pero el árbitro consideró que no había falta. A los 36′, Messi recibió de Neymar, se metió al área y remató mordido de derecha tras girar sobre su propio eje.

Nuno Mendes había avisado con una escalada y buscapié que recorrió toda la línea de gol justo antes de la apertura del marcador: en el área no había nadie del PSG para empujarla y, en su intento por rechazarla, Falaye Sacko la empujó contra su arco. A los 40′ se registró el 1-0 y solamente un par de minutos más tarde llegó el segundo, de penal: Mbappé demoró demasiado en definir una jugada que pedía gol y Messi, entre muchos rivales, hizo su intento dentro del área y la pelota dio en la mano de Sacko. Neymar se hizo cargo y no falló.

Y si el Montpellier tenía esperanzas de cara a la segunda mitad, las mismas se desvanecieron al minuto 6, cuando Mbappé bloqueó a medias un saque largo de Omlin, gestó una pared con Achraf Hakimi y este tiró un centro al área que se desvió y fue capitalizado de cabeza en el primer palo por Neymar. Sin embargo, a los 13′ del complemento el tunecino Wahbi Khazri pescó un rebote largo de Gigi Donnarumma y acortó la brecha.

El match se planchó varios minutos, hasta que el oportunismo de Mbappé a la salida de un tiro de esquina fue vital para que el PSG ampliara la ventaja nuevamente. Casi de cachetada, Kiki la mandó a guardar.

Messi tuvo un par de ocasiones en el complemento: remató otra vez desde la medialuna del área grande tras cesión de Neymar y no pudo esquinar un tiro que fue a las manos del arquero. Más tarde, buscó con zurda desde media distancia, pero la envió a cualquier parte. Entre las dos situaciones, lanzó un tiro de esquina cerrado que fue conectado por Kimpembe, aunque el balón se fue afuera.

A falta de cinco para el final, Messi asistió -de primera- de forma magistral a Neymar, quien la bajó de pecho dentro del área y definió al gol. Sin embargo, el VAR constató que Kimpembe estaba en fuera de juego cuando le dio la pelota a Messi. El quinto sería obra de Renato Sánchez, con una llegada certera al área capturando un buscapié de su compatriota portugués Nuno Mendes. Hubo final para el descuento del camerunés Enzo Tchato, que con buena definición otorgó cifras finales al score.

A la espera de que se complete mañana la segunda jornada de la Ligue 1, PSG es el único líder con puntaje perfecto (6 sobre 6). Olympique de Marsella, Lens y/o Lyon podrían alcanzarlo en lo más alto.

