“Con los ocho casos reportados en Clorinda no podemos decir que hay transmisión comunitaria”

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, se refirió a la situación sanitaria que atraviesa la ciudad de Clorinda y sostuvo que “hasta la fecha” no existe transmisión comunitaria de coronavirus, pero destacó que aguardan los resultados de los testeos realizados durante el fin de semana para tener un diagnóstico más preciso.

“En total son ocho casos que aparecieron y se diagnosticaron en Clorinda, asintomáticos y que después comenzaron a tener síntomas. Llamó la atención este periodo porque la mayor parte de los diagnósticos que hemos hecho en Formosa fueron en un periodo asintomático, si bien después de eso algunas personas manifestaron síntomas leves, como las que fueron diagnosticadas en Clorinda. Hay una etapa inicial de contagio”, explicó.

En este contexto, recordó que a partir del contacto con el virus, hay un periodo que dura de 5 a 14 días, donde la persona no manifiesta síntomas, y esa etapa es el momento con más probabilidades de contagios.

“Nosotros estamos diagnosticando tempranamente y esto por un lado evita la transmisión, que es por los contactos estrechos, que son los casos que analizamos en la ciudad de Clorinda y salieron negativos; pero están aislados los 14 días porque es el tiempo que tiene que transcurrir para descartar que no tenga el virus con dos hisopados negativos”, señaló el especialista.

En ese sentido, manifestó que “los casos que tuvimos fueron aislados, los contactos estrechos están siendo analizados y como transmisión comunitaria no existe en este momento, no queremos que exista, porque si hay el riesgo es para todos”.

“La mortalidad puede ser también para todas las edades; entonces, también éste es el riesgo al que nos exponemos si hay circulación comunitaria”, indicó.

Y agregó: “En este momento con los estudios preliminares, porque recién se está analizando el muestreo que se hizo este fin de semana de 824 testeos a los clorindenses, todavía no tenemos los resultados para tener el diagnóstico totalmente identificado”.

En esa línea, el director de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano reiteró: “Hoy, con los ocho casos reportados no podemos decir que hay transmisión comunitaria, esperemos los resultados que están siendo analizados en el transcurso de los próximos días y tendremos el diagnóstico exacto”.

Y advirtió que “esto es dinámico”, porque “mañana aparece una persona que no tiene ningún nexo con uno de los pacientes confirmados, ni con haber viajado o haber tenido contacto con alguien con contacto y esa persona nos pone en duda si es un caso transmitido comunitariamente”, pero aclaró que “hoy por las fotos y los datos no podemos hablar de transmisión comunitaria”.

Recomendación de la OMS

En otro orden, Romero Bruno compartió un comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que insta a la sociedad en general a profundizar las medidas de prevención del COVID.

“La OMS es una organización que nació después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para proveer a todos los países la mejor información. Es un organismo respetado, avalado científicamente y aunque muchas de sus decisiones han sido tardías porque nuclean a un montón de expertos, las decisiones que surgen son para proteger a la población en general”, anticipó.

El Dr. Mario Romero Bruno expresó que el documento habla de “las tres C”: evitar espacios cerrados, concurridos y contactos cercanos.

“Vimos que en los lugares cerrados es donde fácilmente las personas que permanezcan en espacios así se pueden contagiar; los lugares concurridos, donde hay muchas personas, la aglomeración; y los contactos cercanos que tiene que ver con respetar el distanciamiento por un lado y el cuidado personal de cada uno”, desarrolló el profesional.

Resumió que el objetivo del comunicado es disminuir la cantidad de personas infectadas en todos los países y aliviar la presión que ejercen estos pacientes sobre los sistemas sanitarios, que en muchas provincias argentinas están sobresaturadas.

“Estas recomendaciones que volvemos a insistir tienen que ver con el cuidado personal, el distanciamiento, la utilización correcta de los barbijos, el lavado frecuente de manos. Seguiremos insistiendo porque es la manera de cuidarnos individualmente, en esto nos cae la manera de cuidarnos nosotros, proteger a los seres queridos y a nuestra comunidad”, concluyó.