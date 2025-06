Con Macri y en una reunión con reproches cruzados, el PRO dio libertad de acción para avanzar con acuerdos electorales

Mauricio Macri volvió a ponerse en el centro de la escena del PRO, solo para correrse otra vez. El ex mandatario convocó a una reunión del Consejo Nacional del partido que lidera para discutir la estrategia electoral en las provincias. No hubo acuerdo unánime y se definió que cada distrito decida el alcance de sus acuerdos con otros partidos. Hubo tensiones cruzadas y una particularidad: nadie mencionó el nombre de Cristina Kirchner.

El ex presidente pidió sostener “la identidad del PRO” y elogió “el equipo humano” que construyó. “Tenemos que hacer la mejor mala elección posible (..) Estamos para resurgir”, dijo Macri, según el relato de varios de los presentes. El ex jefe de Estado pidió a las autoridades de cada provincia que salvaguarden en cada distrito al PRO de la manera que consideren; en otro palabras, dio libertad de acción. Solo reclamó que fuera con “dignidad”, una palabra que utilizó tres veces. El problema es que en el macrismo no hay una idea clara sobre cómo cumplir esa premisa.

Un lote importante de dirigentes preferiría reeditar una suerte de JxC, la coalición que llevó a Macri a la presidencia. En ese lote, con diferentes realidades, se anotan la vicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia; María Eugenia Vidal; la legisladora electa Silvia Lospennato, el secretario general del partido, el santiagueño Facundo Pérez Carletti; la chubutense Ana Clara Romero y el líder del PRO mendocino Gabriel Pradines, que pide que el bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo no le vote todo al Gobierno. El dirigente cuyano propuso, en cambio, el método del gobernador Alfredo Cornejo, que hace valer sus votos y su cercanía con el Gobierno. El reclamo contra el jefe de bloque y líder del PRO bonaerense, que -habilitado por Macri- negocia con LLA, se agitó en las últimas semanas puertas adentro del partido. El ex presidente llamó al legislador cuando varias dirigentes que no quieren una alianza con el mileísmo se quejaron por su conducción.

Reflexiones parecidas volvieron a escucharse este viernes en la sede del PRO en San Telmo. Algo molesto, Ritondo, que el lunes se reunió con el delegado de Karina Milei en la Provincia y el jueves pasó por el despacho de Santiago Caputo en la Rosada, contestó las objeciones en su contra.

“¿Vamos a hacer una estrategia nacional después de que ya pasaron seis elecciones?”, se preguntó. La estrategia del PRO en las provincias fue errática. En la Ciudad, el terruño macrista, adelantaron los comicios y quedaron terceros; en Salta fueron solos y quedaron atrás de la izquierda. En Misiones casi ni figuraron. En Chaco, Karina los dejó afuera de la alianza con el gobernador Leandro Zdero.

El diputado recordó que Macri los llamó para que fueran a su casa y apoyaran a Milei antes del balotaje y también les pidió acompañar la Ley Bases. “Estamos haciendo lo correcto, no lo que conviene, como dice Mauricio. Y no me siento cómodo en una posición de extorsionador”, dijo el diputado en alusión a los dichos de Pradines.

Ritondo consignó que su principal interés como presidente del PRO bonaerense es velar por los 13 intendentes del partido en la Provincia; además de conseguir diputados nacionales, provinciales y concejales. “Lo fundamental es defender a nuestros intendentes. por eso yo en acuerdo con Mauricio Macri, voy a cerrar un acuerdo con LLA”, volvió a confirmar el diputado. Nadie se sorprendió. Tampoco Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido nacional y muy cercana a Jorge y Mauricio Macri. Mucho menos, el marplatense Guillermo Montenegro, que participa activamente de las reuniones con el titular del partido libertario Sebastián Pareja.

Los ejecutivos municipales del PRO piden para la alianza con los LLA dos condiciones. La primera ya está prácticamente cumplida. Pretenden que el 7 de septiembre haya un frente de partidos en la elección bonaerense. Ese detalle le permitirá al PRO un tecnicismo relevante de cara al futuro: mantener la personería jurídica. La cuenta simbólica no es tan favorable, porque -como anticipó Clarín- Karina Milei bajó la orden de que la sociedad lleve el nombre de La Libertad Avanza y la boleta vaya pintada de violeta. Para elegir los diputados nacionales por la Provincia adherirán a la boleta de LLA, una estrategia que replicarán en otros distritos sin comprometer la personería nacional.

La segunda exigencia de los intendentes bonaerenses es que en los distritos que gobiernan, los intendentes ordenen las listas. Los libertarios quieren guardarse un poder de veto.

En Entre Rïos, el gobernador Rogelio Frigerio también empuja un acuerdo con LLA a nivel local y nacional (elige senadores), pero le cuesta encontrar interlocutores válidos entre los libertarios de su provincia. Ignacio Torres, de Chubut, tiene buena sintonía con la Rosada, pero una alianza carece de sentido práctico porque solo eligen dos diputados.

Fernando de Andreis, Alejandro Finocchiaro, Guillermo Dietrich, Martin Yeza y Martín Maqueyra escucharon la ponencia y se quedaron para escuchar una charla del ex ministro de Economía Hernán Lacunza.

Al final se difundió un comunicado en X algo lavado y poco explícito en el que se comprometieron a «mantener el espíritu de cambio». “Significa que habrá libertad de acción”, tradujeron los dirigentes más consustanciados con la suerte del Gobierno. Algunos, incluso, creen que no tienen otro futuro político.