Con marcadas críticas, Voz Docente y Autoconvocados hicieron una evaluación de la vuelta a clases

Compartir

Linkedin Print

Los secretarios generales de Autoconvocados y Voz Docente, Nilda Patiño y Manuel Pereyra brindaron una conferencia de prensa para informar respecto a la evaluación sobre la vuelta a clases presenciales en zonas rurales.

“Debíamos la evaluación, nos dimos un tiempo para escuchar a todos ya que creíamos que fue muy rápido el regreso y que a lo mejor faltaba que lleguen los insumos y elementos de sanidad que creemos nosotros el Ministerio tiene la obligación de proveer, pero eso no ocurrió y en los lugares donde sí son pobrísimas las cosas que llegaron. Esperábamos la gran foto con un fardo de pañuelos descartables, barbijos, alcohol en gel y sanitizante por lo menos, ya que no van a designar personal para que realice la tarea de limpieza, y son los docentes quienes se deben ocupar de toda la cuestión”, comentó en principio Patiño.

Asimismo dejó en claro que el agua sigue siendo un problema, “a tal punto que nos decían los colegas de Belgrano que el bidón de 25 litros supera los 600 pesos, además hay localidades donde el vital líquido se provee por hora, entonces todo el mundo está cuidando el agua, en las escuelas los Municipios no están cumpliendo con la provisión”.

Por otro lado, al referirse al caso del personal que una empresa petrolera en Palmar Largo que fue diagnosticado con coronavirus en Salta, y que antes estaba trabajando en nuestra provincia, Patiño indicó: “hay preocupación porque el personal convivió con personas que viven en la zona, criollos que salieron de descanso y volvieron a sus hogares, que convivieron con sus familias ya que trabajan por turnos. Se busca que todos los que hayan tenido contacto sean hisopados”.

“Entendemos que no es responsabilidad del Gobierno provincial que la empresa no les haya avisado, pero si lo es cuidar a todos los probadores y trabajadores a partir de la falta grave de esta empresa y me parece que ocultar no ayuda. Se tiene que entender la situación de los maestros, y no tratar de enfrentarlos con los Caciques o lideres indígena”, expuso la gremialista.