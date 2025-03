Con más de 600 equipos en competencia se desarrolló la Fiesta Nacional de la Corvina de Río

Este domingo 2 de marzo tuvo lugar la XXII Fiesta Nacional de la Corvina de Río 2025 en la localidad de Herradura, donde más de 600 equipos compitieron en la categoría embarcada a remo.

La propuesta fue organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Turismo y la municipalidad de Herradura, con la colaboración del Ministerio de la Producción y Ambiente, entre otros como la Policía de Formosa y Prefectura Naval Argentina.

El vicegobernador Eber Solís estuvo presente en la villa turística, acompañando la jornada y compartiendo esta fiesta regional tan importante con los presentes.

Entre los premios otorgados se encontraban motores náuticos, elementos pesqueros y se sorteó un automóvil entres los participantes.

Al respecto, la ministra de Turismo, Silvia Segovia, expresó que “las expectativas fueron absolutamente superadas porque hemos batido un récord histórico con la cantidad de embarcaciones inscriptas”.

Señaló que “logramos el magnífico número de 678 equipos”, destacando que “esto demuestra el acompañamiento no solo de los locales sino también de provincias vecinas y países limítrofes”.

En este sentido, subrayó que “la característica de esta fiesta es para todos, es inclusiva y por supuesto, la visión estratégica de nuestro gobernador Gildo Insfrán permite que se realice de esta manera y marca una diferencia a nivel país”.

Asimismo, resaltó que “es la única de modalidad remo y que tiene el plus del mantenimiento del ambiente, con el cuidado del paisaje en general”, y marcó que “el espectáculo que tiene Herradura es la corvina, es la estrella de esta localidad y por supuesto es la pesca nacional de los y las formoseñas”.

Por esto, remarcó que “estamos más que orgullosos y se demuestra en la masividad de este evento que realmente año tras año se va superando”.

Al mismo tiempo, mencionó que “la clave son estrategias locales pensadas por el Gobernador en un momento difícil del turismo, que generan no solo esparcimiento y recreación para los pescadores y sus familias, sino también un movimiento importante de la economía local” y esto “es posible por un acompañamiento del Estado provincial”, aseguró .

Expectativas superadas

Por su parte, el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, remarcó que “desde el anuncio de la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río la expectativa fue muy grande y se colmaron todas las expectativas, logrando un número récord de participantes”.

“Esto no se dio nunca, ni siquiera sumando las mayores participaciones de motor y a remo en ediciones anteriores”, celebró el jefe comunal.

Y afirmó que “esta decisión del gobernador Insfrán de apoyarnos en esta fiesta, que para nosotros significa mucho, dinamiza nuestra economía local y es oportuna para las familias, en estos momentos tan difíciles por la situación económica del país, es una acción demasiada linda”.

Además, se refirió al almuerzo compartido con los pescadores “quienes son las verdaderas estrellas”, y por eso “los agasajamos de la mejor manera posible”.

“Esto demuestra un Estado que está presente”, enfatizó Heizenreder y nombró que “el Modelo Formoseño tiene asistencia perfecta en educación, salud, en las colonias de vacaciones a lo largo y a lo ancho de toda la provincia; acompañando a todos los pueblos de la provincia y también va a estar presente con los útiles escolares a cada alumno formoseño en el inicio de clases”.