Con más de 700 test realizados desde el inicio de la pandemia, Formosa continúa sin COVID-19

Al brindar su parte informativo número 74 sobre el estado de situación del coronavirus en la provincia, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este miércoles 27 que Formosa prosigue, hasta la fecha, sin registrar casos del virus.

Así lo certificó al realizar la lectura del informe el doctor Jorge Abel González, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, quien además confirmó la visita a Formosa para este jueves 28 de mayo del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández.

También participaron de la conferencia de prensa diaria el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno, y el responsable de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, el arquitecto Edgar Pérez.

En ese sentido, se indicó que en las últimas 24 horas se incorporó para estudio a una paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta. Se trata de una mujer de 55 años, personal de salud con fiebre y síntomas respiratorios, aislada en el Hospital de la Madre y el Niño, donde se le tomaron las muestras, las cuales arrojaron resultado negativo a coronavirus.

A su vez, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas diez personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a COVID-19.

Es así que Formosa –que desde el inicio de la pandemia ya lleva realizados 723 test- continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados del virus SARS-CoV-2.

Ingresos a la provincia

Este martes ingresaron 541 vehículos al territorio provincial, de los cuales 525 eran camiones de carga. Son un total de 646 personas, 48 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando todas ellas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.

Controles

Fueron controladas 31.478 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 385 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 11.015 vehículos y se secuestraron 56 de ellos.

A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron 21 automóviles y 38 motocicletas. Asimismo, fueron notificados 239 personas por no usar el barbijo en la vía pública.

Inspecciones bromatológicas

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en la ciudad capital y en las localidades de Riacho He Hé, Tres Lagunas, Villafañe y El Colorado, donde se inspeccionaron en total 24 comercios, se labraron 56 actas de infracción, se secuestraron 2300 kilos de mercadería vencida no apta para el consumo, clausurándose preventivamente seis comercios, tres en la localidad de Villafañe y tres en El Colorado.

En esta última localidad, donde se secuestró más de una tonelada de alimentos y mercadería vencida, los trabajadores de la Subsecretaría fueron víctimas de hechos de violencia por parte de un grupo de personas entre las cuales se encontraban dirigentes de la oposición y comerciantes que habían sido sancionados con las clausuras preventivas de sus locales por venta de mercadería en mal estado, no aptas para el consumo.

A raíz de estos hechos, el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario realizó la denuncia pen al correspondiente ante la comisaría local.

“Como Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratificamos nuestra posición de resguardar la salud pública como fin prioritario y superior, como así también la economía familiar, objetivos éstos que no pueden estar supeditados a los intereses particulares de ningún sector, y mucho menos de aquellos que pretenden lucrar con la comercialización de alimentos vencidos que ponen en riesgo la salud de todos los formoseños y formoseñas”, se enfatizó.

Asimismo, en los controles bromatológicos efectuados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 23 comercios, labrándose 21 actas y clausurándose 11 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.

Dengue

En otro orden, se comunicó que este jueves 28 se continuará con la fumigación espacial contra el dengue en las localidades de Laguna Naineck, Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, Riacho He Hé, Clorinda y Pirané; en tanto que el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación seguirá en los mismos barrios y localidades del interior mencionados este martes.

En la ciudad capital se intervendrá con esta tarea en los barrios 8 de Octubre, Obrero, la Nueva Formosa, San Martín y San Francisco.

El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial proseguirá en la jornada de este jueves en el barrio 8 de Octubre.

Actitud solidaria

“Comprovincianos, los tiempos de crisis ponen a prueba y en evidencia los valores que sustentan las acciones tanto de las personas como de los Gobiernos”, se subrayó desde el Consejo COVID-19, marcándose que “estamos comprometidos a profundizar las políticas que tienen al hombre y a la mujer de esta tierra como los principales beneficiarios, y entendiendo que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, fomentamos la actitud solidaria de trabajar por el objetivo superior del bienestar del pueblo formoseño por sobre cualquier mirada egoísta o actitud mezquina”.

Finalmente, se resaltó que “unidos, organizados y solidarios, venceremos sobre esta adversidad. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.